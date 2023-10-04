30 Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa Halus

UCAPAN selamat ulang tahun bahasa Jawa halus mungkin terdengar asing di telanga. Pasalnya, seseorang lebh umum mengucapkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris.

Namun, bagi Anda yang ingin mencobanya tak ada salahnya juga lho. Ucapan ini bisa juga diungkapkan ketika bertemu langsung atau lewat sosial media.

Berikut adalah 30 ucapan selamat ulang tahun bahasa Jawa beserta maknanya yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023).

1. “Aku ora nduwe bebungah mewah lan larang kanggonmu neng Dina sing spesial Iki. Aku Ming bisa ndoangakaken sing paling becik kanggonmu. Muga-muga kok sanuli kejahatan lain sanuli ana jero lindungan-NYA. Terusan dadi pribadi sing luwih becik menegaskan lan dalanke kabeh apa sing dadi kongkon-NYA.”

(Aku tidak punya hadiah mewah dan mahal untukmu di hari yang spesial ini. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Semoga kau selalu terjaga dan selalu ada dalam lindungan-NYA. Teruslah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan jalankan semua apa yang menjadi perintah-NYA)

2. “Barokalloh fi ‘umrik, semoga nambahna umur anjen bisa nambahnan akhlak anu langkung sae jeung oge iman.”

(Barokallah fi ‘umrik, semoga dengan bertambahnya usiamu dapat bertambah akhlakmu dan dapat bertambah pula imanmu)

3. “Nderek bungah kula dateng ingkang ambal warsa, mugi-mugi tansyah pinaring iman ingkang kuat, izki ingkang berkah lan kesarasan lahir lan batos.”

(Ikut berbahagia saya kepada yang berulang tahun, mudah-mudahan selalu diberikan iman yang kuat, rizki yang berkah dan diberi kesehatan lahir dan batin)

4. “Ngaturaken sugeng ambal warsa dateng bapak. Mugi-mugi gusti Allah tansyah maringi bapak yuso ingkang berkah ugi selamet ndonyo akhirat.”

(Mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayah. Mudah-mudahan gusti Allah SWT selalu memberikan umur yang berkah juga selamat dunia akhirat)

5. “Pak kula ngaturaken sugeng ambal warsa, matursuwun ingkang katah sampun ngayomi keluarga niki. Ngapunten ingkang katah menawi perilaku kula katah salahe dateng jenengan. Mugi-mugi bapak tambah sehat lan sae.”

(Pak aku mengucapkan selamat ulang tahun, terimakasih banyak sudah mengayomi keluarga ini. Maaf jika perilaku selama ini banyak yang salah. Semoga bapak semakin sehar dan baik)

6. “Selamet ulang tahun cah ayu/cah bagus, mugo-mugo Gusti Allah ngabul aken cita-citamu sedanten lan diadohno seko sekabehane malapetaka.”

(Selamat ulang tahun anak cantik/anak ganteng, semoga Allah SWT mengabulkan semua cita-citamu dan dijauhkan dari segala bahaya)

7. “Selamet ulang tahun kancaku, muga-muga apa sing bakal dikarepne biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mesti ono, mugo gusti Allah gampangna apa sing dikarepan.”

(Selamat ulang tahun teman, semoga apa yang kamu harapkan bisa tercapai, doaku buat kamu pasti ada, semoga Allah mudah memberikan apa yang kamu inginkan)

8. “Sugeng ambal warsa. Mugi-mugi sehat sejahtera dan sukses lahir batinnya. Mugi-mugi dipun pertemukaken kalih widadari kayangan kangge urip bareng. Mugio tansah bahagio mulyo.”

(Selamat tambah umur. Semoga selalu sehat sejahtera dan sukses lahir dan batinnya. Semoga bisa dipertemukan dengan bidadari kayangan untuk bisa menjadi pendamping hidup. Semoga bisa terus bahagia)

9. “Sugeng lagi njupuk warsa sampeyan uga umur ngguyu, sehat, adus murah. Rezeki angin gedhe, sabar sing gedhe, ditambahake adhedhasar cara nglindhungi tanah sing dilindhungi Allah SWT.”

(Selamat telah bertambah umur untuk anda serta usia yang selalu dihiasi tawa. Kami doakan rejeki bertambah besar, sehat, rezeki berlimpah, kesabaran luar biasa, dilindungi dalam tanah yang dilindungi oleh Allah SWT)

10. “Sugeng tanggap warsa.”

(Selamat ulang tahun)