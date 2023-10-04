Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

30 Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa Halus

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:11 WIB
30 Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa Halus
Ilustrasi ucapan ulang tahun. (Foto: Freepik)
A
A
A

UCAPAN selamat ulang tahun bahasa Jawa halus mungkin terdengar asing di telanga. Pasalnya, seseorang lebh umum mengucapkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris.

Namun, bagi Anda yang ingin mencobanya tak ada salahnya juga lho. Ucapan ini bisa juga diungkapkan ketika bertemu langsung atau lewat sosial media.

Berikut adalah 30 ucapan selamat ulang tahun bahasa Jawa beserta maknanya yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023).

1. “Aku ora nduwe bebungah mewah lan larang kanggonmu neng Dina sing spesial Iki. Aku Ming bisa ndoangakaken sing paling becik kanggonmu. Muga-muga kok sanuli kejahatan lain sanuli ana jero lindungan-NYA. Terusan dadi pribadi sing luwih becik menegaskan lan dalanke kabeh apa sing dadi kongkon-NYA.”

(Aku tidak punya hadiah mewah dan mahal untukmu di hari yang spesial ini. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Semoga kau selalu terjaga dan selalu ada dalam lindungan-NYA. Teruslah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan jalankan semua apa yang menjadi perintah-NYA)

2. “Barokalloh fi ‘umrik, semoga nambahna umur anjen bisa nambahnan akhlak anu langkung sae jeung oge iman.”

(Barokallah fi ‘umrik, semoga dengan bertambahnya usiamu dapat bertambah akhlakmu dan dapat bertambah pula imanmu)

3. “Nderek bungah kula dateng ingkang ambal warsa, mugi-mugi tansyah pinaring iman ingkang kuat, izki ingkang berkah lan kesarasan lahir lan batos.”

(Ikut berbahagia saya kepada yang berulang tahun, mudah-mudahan selalu diberikan iman yang kuat, rizki yang berkah dan diberi kesehatan lahir dan batin)

4. “Ngaturaken sugeng ambal warsa dateng bapak. Mugi-mugi gusti Allah tansyah maringi bapak yuso ingkang berkah ugi selamet ndonyo akhirat.”

(Mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayah. Mudah-mudahan gusti Allah SWT selalu memberikan umur yang berkah juga selamat dunia akhirat)

5. “Pak kula ngaturaken sugeng ambal warsa, matursuwun ingkang katah sampun ngayomi keluarga niki. Ngapunten ingkang katah menawi perilaku kula katah salahe dateng jenengan. Mugi-mugi bapak tambah sehat lan sae.”

(Pak aku mengucapkan selamat ulang tahun, terimakasih banyak sudah mengayomi keluarga ini. Maaf jika perilaku selama ini banyak yang salah. Semoga bapak semakin sehar dan baik)

Ulang tahun

6. “Selamet ulang tahun cah ayu/cah bagus, mugo-mugo Gusti Allah ngabul aken cita-citamu sedanten lan diadohno seko sekabehane malapetaka.”

(Selamat ulang tahun anak cantik/anak ganteng, semoga Allah SWT mengabulkan semua cita-citamu dan dijauhkan dari segala bahaya)

7. “Selamet ulang tahun kancaku, muga-muga apa sing bakal dikarepne biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mesti ono, mugo gusti Allah gampangna apa sing dikarepan.”

(Selamat ulang tahun teman, semoga apa yang kamu harapkan bisa tercapai, doaku buat kamu pasti ada, semoga Allah mudah memberikan apa yang kamu inginkan)

8. “Sugeng ambal warsa. Mugi-mugi sehat sejahtera dan sukses lahir batinnya. Mugi-mugi dipun pertemukaken kalih widadari kayangan kangge urip bareng. Mugio tansah bahagio mulyo.”

(Selamat tambah umur. Semoga selalu sehat sejahtera dan sukses lahir dan batinnya. Semoga bisa dipertemukan dengan bidadari kayangan untuk bisa menjadi pendamping hidup. Semoga bisa terus bahagia)

9. “Sugeng lagi njupuk warsa sampeyan uga umur ngguyu, sehat, adus murah. Rezeki angin gedhe, sabar sing gedhe, ditambahake adhedhasar cara nglindhungi tanah sing dilindhungi Allah SWT.”

(Selamat telah bertambah umur untuk anda serta usia yang selalu dihiasi tawa. Kami doakan rejeki bertambah besar, sehat, rezeki berlimpah, kesabaran luar biasa, dilindungi dalam tanah yang dilindungi oleh Allah SWT)

10. “Sugeng tanggap warsa.”

(Selamat ulang tahun)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175934//jesica_wongso-vZX0_large.jpg
Ulang Tahun, Jessica Wongso Rayakan dengan Cartoon Cake dan Sushi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/482/3171215//verrell-IcuG_large.jpg
Potret Terbaru Verrell Bramasta, Makin Kurus Sejak Jadi Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/629/3166912//acha_septriasa-GEkJ_large.jpg
Momen Acha Septriasa Rayakan Ulang Tahun Bersama Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166314//justin-MyhT_large.jpg
Justin Hubner Beri Ucapan Ultah ke Kamari: Aku Akan Selalu Menjagamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/320/3165592//sri_mulyani-VsyC_large.jpg
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-36, Sri Mulyani Tersipu Malu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445//viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement