4 Cara Menjaga Kebersihan Kamar Mandi, Jangan Lupa Sedia Antibacterial

Ingin kamar mandi selalu bersih dan bebas kotoran? Jika demikian, Anda harus tahu bagaimana cara menjaga kebersihan kamar mandi yang baik dan benar.

Kamar mandi termasuk bagian penting dalam sebuah hunian. Kamar mandi yang kotor bakal jadi sarang kuman dan bakteri. Bukan tidak mungkin, kotornya kamar mandi membuat si empunya rumah jatuh sakit.

Penyebab kamar mandi kotor umumnya karena kerak dan lumut yang menumpuk. Kerak adalah lapisan keras yang lengket di permukaan lantai, dinding, hingga cermin kamar mandi. Sedangkan lumut biasanya tinggi di tempat lembab dan tertutup di kamar mandi.

Buat yang ingin kamar mandinya selalu bersih, yuk simak pembahasan berikut ini.

Cara Menjaga Kebersihan Kamar Mandi