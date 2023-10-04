Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Cara Menjaga Kebersihan Kamar Mandi, Jangan Lupa Sedia Antibacterial

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:00 WIB
4 Cara Menjaga Kebersihan Kamar Mandi, Jangan Lupa Sedia Antibacterial
4 Cara Menjaga Kebersihan Kamar Mandi, Jangan Lupa Sedia Antibacterial, (Foto: Dok)
A
A
A

Ingin kamar mandi selalu bersih dan bebas kotoran? Jika demikian, Anda harus tahu bagaimana cara menjaga kebersihan kamar mandi yang baik dan benar.

Kamar mandi termasuk bagian penting dalam sebuah hunian. Kamar mandi yang kotor bakal jadi sarang kuman dan bakteri. Bukan tidak mungkin, kotornya kamar mandi membuat si empunya rumah jatuh sakit.

Penyebab kamar mandi kotor umumnya karena kerak dan lumut yang menumpuk. Kerak adalah lapisan keras yang lengket di permukaan lantai, dinding, hingga cermin kamar mandi. Sedangkan lumut biasanya tinggi di tempat lembab dan tertutup di kamar mandi.

Buat yang ingin kamar mandinya selalu bersih, yuk simak pembahasan berikut ini.

Cara Menjaga Kebersihan Kamar Mandi

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement