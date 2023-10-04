Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Jeremiah dalam Bahasa Gaul, Ternyata dari Serial Web

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:54 WIB
Arti Kata Jeremiah dalam Bahasa Gaul, Ternyata dari Serial Web
Arti kata jeremiah dalam bahasa gaul. (Foto: freepik)
A
A
A

ARTI kata Jeremiah dalam bahasa gaul sering kali diungkapkan dalam keseharian. Kata ini bahkan viral di media sosial.

Kata ini biasa digunakan warganet, khususnya kaum hawa untuk membanggakan kekasihnya, disertai dengan latar suara seorang perempuan.

Apa arti kata Jeremiah ini? Apakah ini Jeremiah yang ditemukan di Alkitab atau nama-nama yang sering digunakan oleh orang Yahudi dan juga Kristiani? Mari simak penjelasan soal arti kata Jeremiah dalam bahasa gaul yang viral di TikTok.

Arti Kata Jeremiah dalam Bahasa Gaul

Mengutip laman Kamus Nama pada Rabu (4/10/2023), arti kata Jeremiah ada beberapa versi. Dalam Alkitab, Jeremiah memiliki arti Tuhan akan meninggikan atau melepaskan. Sementara itu, jika ditilik dari sejarah, Jeremiah dalam bahasa Yahudi artinya adalah “ditetapkan oleh Tuhan”; dibawa dalam kitab oleh nabi yahudi dari abad 7 dan 6 sebelum masehi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement