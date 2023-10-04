Arti Kata Jeremiah dalam Bahasa Gaul, Ternyata dari Serial Web

ARTI kata Jeremiah dalam bahasa gaul sering kali diungkapkan dalam keseharian. Kata ini bahkan viral di media sosial.

Kata ini biasa digunakan warganet, khususnya kaum hawa untuk membanggakan kekasihnya, disertai dengan latar suara seorang perempuan.

Apa arti kata Jeremiah ini? Apakah ini Jeremiah yang ditemukan di Alkitab atau nama-nama yang sering digunakan oleh orang Yahudi dan juga Kristiani? Mari simak penjelasan soal arti kata Jeremiah dalam bahasa gaul yang viral di TikTok.

Arti Kata Jeremiah dalam Bahasa Gaul

Mengutip laman Kamus Nama pada Rabu (4/10/2023), arti kata Jeremiah ada beberapa versi. Dalam Alkitab, Jeremiah memiliki arti Tuhan akan meninggikan atau melepaskan. Sementara itu, jika ditilik dari sejarah, Jeremiah dalam bahasa Yahudi artinya adalah “ditetapkan oleh Tuhan”; dibawa dalam kitab oleh nabi yahudi dari abad 7 dan 6 sebelum masehi.