Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret dan Biodata Anak Hotman Paris, Fritz Hutapea yang Menikahi Putri Pengusaha Nikel

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:30 WIB
5 Potret dan Biodata Anak Hotman Paris, Fritz Hutapea yang Menikahi Putri Pengusaha Nikel
Potret dan Biodata Anak Hotman Paris, (Foto: Instagram @fritzhutapea)
A
A
A

POTRET dan Biodata Anak Hotman Paris, menarik untuk ditampilkan karena sempat menarik perhatian publik belum lama ini karena pesta pernikahan mewahnya.

Fritz Hutapea sendiri merupakan anak bungsu Hotman Paris dan istrinya Agustianne Marbun, yang baru menikah dengan putri pengusaha Nikel di Bali Chen Giovani Soetanto, Keduanya menggelar resepsi pernikahan dengan megah dan mewah di Balai Samudra, Jakarta baru-baru ini.

Sebelumnya, Fritz dan Giovani menggelar acara pemberkatan di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada hari yang sama. Sejak acara tunangan dan Sangjit yang digelar di Mulya Hotel Nusa Dua, Bali pada Juli 2023. Hotman sebagai orang tua Fritz, mengaku sudah menghabiskan hingga Rp 10 miliar untuk acara tersebut.

Seperti apa sosok anak Hotman Paris? Mari simak potret dan biodata anak Hotman Paris, Fritz Hutapea, sebagaimana dihimpun dari akun Instagramnya @fritzhutapea dan berbagai sumber lainnya, Rabu (4/10/2023)

 

1. Bungsu dari 3 bersaudara: Fritz Paris Junior Hutapea merupakan anak bungsu dari keluarga Hotman Paris dan Agustianne. Kakaknya bernama Frank Alexander Hutapea dan Felicia Putri Parisienne Hutapea. Ketiganya sangat akrab, dan sering pergi bersama. Si bungsu ini lahir pada tanggal 1 Maret 1997.

(Potret dan Biodata Anak Hotman Paris, Foto: Instagram @fritzhutapea)

2. Lulusan Hukum Universitas Westminster, Inggris: Semua anak Hotman Paris berkuliah di jurusan hukum, termasuk Fritz Hutapea yang mendapatkan gelar LLB atau setara sarjana di bidang Hukum dari University of Westminster, London, Inggris. Fritz berhasil menyelesaikan pendidikannya pada 2018. Saat lulus, Fritz dihadiahi 65 unit apartemen dari ayahnya, Hotman Paris.

 BACA JUGA:


 (Potret dan Biodata Anak Hotman Paris, Foto: Instagram @fritzhutapea)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139100/heboh_menkes_sebut_ukuran_celana_33_34_cepat_menghadap_allah_hotman_paris_tega_banget_kau-tzpZ_large.jpg
Heboh Menkes Sebut Ukuran Celana 33-34 Cepat Menghadap Allah, Hotman Paris: Tega Banget Kau!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/612/3129333/hotman_paris_sakit_abses_hati_ini_5_pantangan_makanan_untuk_penderita-7haO_large.jpg
Hotman Paris Sakit Abses Hati, Ini 5 Pantangan Makanan untuk Penderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/612/3129050/5_potret_dan_profil_fritz_hutapea_pengacara_terkenal_yang_berani_usir_aspri_hotman_paris_karena_pansos-o83E_large.jpg
5 Potret dan Profil Fritz Hutapea, Pengacara Terkenal yang Berani Usir Aspri Hotman Paris karena Pansos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/612/3129030/pengobatan_abses_hati_hotman_paris_diminta_kurangi_minum_alkohol-TvHX_large.jpg
Pengobatan Abses Hati, Hotman Paris Diminta Kurangi Minum Alkohol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/612/3117525/hotman_paris_sakit_abses_hati_razman_kita_berperang_tapi_tak_boleh_bermusuhan-6ijH_large.jpg
Hotman Paris Sakit Abses Hati, Razman: Kita Berperang, tapi Tak Boleh Bermusuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/612/3117446/ternyata_hotman_paris_jatuh_sakit_bukan_karena_digigit_berang_berang_ini_penyebabnya-CzBP_large.jpg
Ternyata Hotman Paris Jatuh Sakit Bukan karena Digigit Berang Berang, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement