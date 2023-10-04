5 Potret dan Biodata Anak Hotman Paris, Fritz Hutapea yang Menikahi Putri Pengusaha Nikel

POTRET dan Biodata Anak Hotman Paris, menarik untuk ditampilkan karena sempat menarik perhatian publik belum lama ini karena pesta pernikahan mewahnya.

Fritz Hutapea sendiri merupakan anak bungsu Hotman Paris dan istrinya Agustianne Marbun, yang baru menikah dengan putri pengusaha Nikel di Bali Chen Giovani Soetanto, Keduanya menggelar resepsi pernikahan dengan megah dan mewah di Balai Samudra, Jakarta baru-baru ini.

Sebelumnya, Fritz dan Giovani menggelar acara pemberkatan di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada hari yang sama. Sejak acara tunangan dan Sangjit yang digelar di Mulya Hotel Nusa Dua, Bali pada Juli 2023. Hotman sebagai orang tua Fritz, mengaku sudah menghabiskan hingga Rp 10 miliar untuk acara tersebut.

Seperti apa sosok anak Hotman Paris? Mari simak potret dan biodata anak Hotman Paris, Fritz Hutapea, sebagaimana dihimpun dari akun Instagramnya @fritzhutapea dan berbagai sumber lainnya, Rabu (4/10/2023)

1. Bungsu dari 3 bersaudara: Fritz Paris Junior Hutapea merupakan anak bungsu dari keluarga Hotman Paris dan Agustianne. Kakaknya bernama Frank Alexander Hutapea dan Felicia Putri Parisienne Hutapea. Ketiganya sangat akrab, dan sering pergi bersama. Si bungsu ini lahir pada tanggal 1 Maret 1997.

(Potret dan Biodata Anak Hotman Paris, Foto: Instagram @fritzhutapea)

2. Lulusan Hukum Universitas Westminster, Inggris: Semua anak Hotman Paris berkuliah di jurusan hukum, termasuk Fritz Hutapea yang mendapatkan gelar LLB atau setara sarjana di bidang Hukum dari University of Westminster, London, Inggris. Fritz berhasil menyelesaikan pendidikannya pada 2018. Saat lulus, Fritz dihadiahi 65 unit apartemen dari ayahnya, Hotman Paris.

BACA JUGA:





(Potret dan Biodata Anak Hotman Paris, Foto: Instagram @fritzhutapea)