14 Arti Hari Lahir Menurut Islam dan Maknanya

ARTI hari lahir menurut Islam dan maknanya banyak yang ingin tahu. Hal ini sebagai penanda pula adanya kebaikan atau keburukan yang terjadi.

Hari lahir sejatinya bisa dijadikan sebagai patokan karakter dari setiap orang. Memang sepenuhnya tidak boleh dipercaya, tapi dalam Islam pun ada maksud baiknnya.

Dikutip laman academia.edu pada Rabu (4/10/2023), berikut arti lahir menurul Islam dan maknanya.

1. Arti Hari Lahir Senin - Bunga

Bunga biasanya disukai orang karena keindahannya. Orang yang lahir pada hari Senin cenderung memperhatikan penampilan luar.

Mereka selalu tampil rapi dan prima di manapun juga sikapnya yang murah hati, sehingga tak heran jika banyak orang menyukainya. Namun, kekurangan orang yang lahir pada hari Senin adalah sering membanggakan diri atau narsistik dan keras kepala.

2. Arti Hari Lahir Senin - Rupawan

Arti hari lahir Senin juga rupawan, mereka berwajah ceria dan tingkah lakunya periang. Mereka juga memiliki rasa humor yang tinggi, suka menyanyi atau berbuat sesuatu yang enak dilihat, juga menyenangkan orang lain).

Rupawan karena wajahnya yang memiliki daya tarik dan nampak cerah serta sikapnya yang menonjol. Ciri khas mereka yang lahir pada hari Senin adalah murah senyum meski sedang galau. Kelebihannya adalah menyimpan gejolak di hatinya.

3. Arti Hari Lahir Selasa - Api

Orang yang lahir pada Selasa mempunyai jiwa sosial yang tinggi, suka menolong tanpa membeda-bedakan orang. Dia juga sangat setia dan susah untuk jatuh cinta. Kalau jadi pasangannya, jangan coba-coba berbohong apalagi mengkhianatinya, karena orang yang lahir di hari Selasa akan cepat naik pitam dan gaya marahnya pun menyeramkan, dan suka membesar-besarkan masalah.

4. Arti Hari Lahir Selasa - Kharisma

Mereka yang lahir pada hari Selasa juga memiliki ciri khas berkharisma, sehingga mereka disegani dan diakui keberadaannya. Orang yang lahir hari Selasa memiliki bakat sebagai pemimpin, dan punya modal rasa percaya diri. Jika dia laki-lali biasanya memiliki penampilan yang tegap, dan jika dia perempuan akan memancarkan keanggunan, intinya mereka yang lahir di hari ini memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan ada juga yang berbakat di dunia seni atau di atas panggung. Dan jika menjadi politisi, memiliki bakat sebagai orator, bisa juga menjadi pebisnis. Mereka juga cenderung memilih pekerjaan sebagai pyblic relation atau promotor.

5. Arti Hari Lahir Rabu - Daun

Mereka yang lahir pada hari Rabu memiliki sifat pendiam, kepribadian tenang, berwibawa dan ramah. Kalau baru mengenal arau baru dekat, mereka akan terlihat menyenangkan. Namun kelemahannya, mereka yang lahir hari Rabu mudah terbawa arus dan mudah percaya perkataan orang lain, meski belum tentu kebematannya. Mereka anti diperintah namun sayang keluarga.

6. Arti Hari Lahir Rabu - Dermawan

Arti hari lahir pada hari Rabu juga dikenal sebagai orang yang dermawan, penuh kasih sayang, sumber kenyamanan dan sangat manusiawi, sehingga mereka mudah sekali iba dan sentimental, yang terkadang sering tak tepat sasaran. Mereka selalu ingin memberi dan memberi bahkan memberikan apa saja yangbmerrka miliki, dan terkadang sifatnya ini menjadi bumerang.