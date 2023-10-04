Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif

ARTI kata sasimo dalam bahasa gaul harus diketahui. Pasalnya, tidak semua bahasa gaul mengandung arti baik lho. Justru sebalaiknya, ada pula bahasa gaul yang mengandung arti konotasi negatif.

Misalnya kata sasimo yang belakangan ramaui diperbincangkan di media sosial. Lantas, apakah arti kata sasimo dalam bahasa gaul ini? Apakah berhubungan dengan bahasa asing, mengingat pelafalannya seperti bahasa Jepang?

Arti kata sasimo dalam bahasa gaul

Berikut adalah penjelasan mengenai arti kata sasimo dalam bahasa gaul yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023).

Mengutip laman Aplikasi-Indonesia, arti kata sasimo tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan demikian, sasimo adalah kata gaul yang tidak berasal dari bahasa Indonesia yang baik dan benar.