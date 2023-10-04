Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |22:00 WIB
Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif
Arti kata sasimo dalam bahasa gaul. (Foto: Freepik)
A
A
A

ARTI kata sasimo dalam bahasa gaul harus diketahui. Pasalnya, tidak semua bahasa gaul mengandung arti baik lho. Justru sebalaiknya, ada pula bahasa gaul yang mengandung arti konotasi negatif.

Misalnya kata sasimo yang belakangan ramaui diperbincangkan di media sosial. Lantas, apakah arti kata sasimo dalam bahasa gaul ini? Apakah berhubungan dengan bahasa asing, mengingat pelafalannya seperti bahasa Jepang?

Arti kata sasimo dalam bahasa gaul

Berikut adalah penjelasan mengenai arti kata sasimo dalam bahasa gaul yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023).

Mengutip laman Aplikasi-Indonesia, arti kata sasimo tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan demikian, sasimo adalah kata gaul yang tidak berasal dari bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064042/gen_z-Jvrh_large.jpg
5 Istilah Gen Z yang Wajib Dihafal Milenial, Penting untuk Bergaul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/612/2896679/arti-kata-ara-ara-dalam-bahasa-gaul-qHgxox5VT3.jpg
Arti Kata Ara Ara dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2892153/arti-kata-gwenchana-dalam-bahasa-gaul-kini-viral-di-media-sosial-h59QrQx2o7.jpg
Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2891700/lagi-viral-ini-arti-kata-puh-sepuh-dalam-bahasa-gaul-v2DzKOpC9k.jpg
Lagi Viral, Ini Arti Kata Puh Sepuh dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890715/apa-arti-kata-pick-me-dalam-bahasa-gaul-ramai-di-media-sosial-4DjJnFpCMk.jpg
Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890527/arti-kata-rungkad-dalam-bahasa-gaul-ternyata-dari-bahasa-daerah-ini-khoRMvHdVF.jpg
Arti Kata Rungkad dalam Bahasa Gaul, Ternyata dari Bahasa Daerah Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement