HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Kulit Bening Dilraba Dilmurat, Aktris yang Langganan Jadi Wanita Tercantik di Dunia

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:30 WIB
Rahasia Kulit Bening Dilraba Dilmurat, Aktris yang Langganan Jadi Wanita Tercantik di Dunia
Rahasia kulit bening Dilraba Dilmurat, (Foto: CPOP Home)
A
A
A

AKTRIS papan atas asal China, Dilraba Dilmurat selain dikenal sebagai aktris top dengan bayaran mahal, ambassador berbagai high brand, juga terkenal langganan masuk dalam daftar wanita tercantik di dunia.

Tak hanya kemampuan aktingnya yang jempolan, sebagai selebriti, tak dipungkiri Dilraba memang dianugerahi wajah cantik berdarah keturunan Uighur, membuat pesona perempuan berusia 31 tahun ini memang luar biasa.

Sama seperti perempuan pada umumnya, Dilraba juga punya regime atau ritual perawatan untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wajahnya agar tetap mulus bebas dari masalah. Mengingat setiap hari kulit wajahnya digempur berbagai produk makeup dan juga paparan cahaya panas dari lighting.

Menariknya, Dilraba mengaku saat pertama kali debut, bintang You Are My Glory ini mengaku kulit wajahnya belum sesehat seperti sekarang.

“Kulit saya tidak dalam kondisi baik ketika saya memulai karir akting ini, sampai akhirnya seorang teman memberi saya face treatment oil. Saya langsung merasakan perbedaan pada kulit setelah merawat kulit wajah dengan hanya pemakaian beberapa kali,” kata Dilraba, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (4/10/2023)

Aktris yang kencang dirumorkan berpacaran dengan aktor top Yang Yang ini, mulai begitu memperhatikan perawatan kulit wajahnya saat sudah melewati usia 25 tahun.

(Foto: Instagram @dilrabadilmurat) 

“Setelah saya berusia 25 tahun, saya benar-benar merasakan metabolisme saya melambat jadi sekarang saya harus memperhatikan apa yang saya makan. Merawat kulit adalah sesuatu yang saya anggap serius. Dengan paham apa yang dibutuhkan kulit, makanya bisa menemukan rutinitas perawatan kulit yang membantu kulit saya saat sedang stres sekalipun,” tambahnya.

Telusuri berita women lainnya
