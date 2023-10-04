Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Sabrina Chairunnisa Ikuti Tren Makeup 500 Dots Foundation, Hasilnya Menakjubkan

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:00 WIB
Sabrina Chairunnisa Ikuti Tren Makeup 500 Dots Foundation, Hasilnya Menakjubkan
SABRINA Chairunnisa selalu menerima tantangan dari para pengikutnya di media sosial. Kali ini, istri Deddy Corbuzier itu menerima tantangan 500 dots foundation yang dipakai.

"Aduh sebenernya aku tuh udah pura-pura enggak mau baca," ujarnya di dalam video yang di unggah ke akun Instagramnya @sabrinachairunnisa, Rabu (4/10/2023).

Sabrina pun lantas mencoba dengan memulai tahapan awal, di mana dia melakukan persiapan pada wajahnya. Dia menuangkan foundation di atas pallet makeup dengan cukup banyak.

Setelah itu, dia memulai menotol wajah memakai aplikator concealer yang sudah dibersihkan terlebih dahulu.

Sabrina

