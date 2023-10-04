5 Penyebab Rambut Rontok, Cowok Cewek Wajib Tahu

RAMBUT rontok, yang secara medis dikenal sebagai alopecia, dapat menjadi pengalaman yang menyedihkan bagi pria dan wanita, setidaknya ada lima penyebab kerontokan rambut yang perlu diketahui.

Lalu apa saja penyebab rambut rontok?

1. Faktor genetik

Faktor pertama yang dapat menjadi sebab kerontokan rambut adalah faktor genetik Androgenetic Alopecia. Sering disebut sebagai kebotakan pola pria atau kebotakan pola wanita, ini adalah penyebab paling umum dari kerontokan rambut.

Androgenetic Alopecia adalah faktor keturunan, dan utamanya memengaruhi pria dan wanita seiring bertambahnya usia.

2. Ketidakseimbangan hormon

Kedua, ketidakseimbangan hormonal seperti perubahan hormon akibat kehamilan, persalinan, menopause, atau gangguan tiroid dapat memicu kerontokan rambut. Sekelompok hormon seks pada tubuh yang biasa disebut Androgen, memainkan peran penting dalam proses ini.

Menurut laporan di laman TimesofIndia, Senin (2/10), Hormon yang tidak seimbang dapat mengecilkan folikel rambut serta mempersingkat siklus pertumbuhan rambut, membuat rambut tumbuh tampak lebih tipis, lebih rapuh, dan lebih cepat rontok.

3. Penyakit autoimun

Kondisi medis tertentu juga dapat menyebabkan rambut rontok, seperti alopecia areata, infeksi kulit kepala, dan penyakit autoimun.