8 Herbal yang Ampuh Untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi, Konsumsi Yuk

TEKANAN darah tinggi atau hipertensi harus diturunkan oleh pengidapnya sebab tekanan darah tinggi sangat berbagaya jika diabaikan. Apalagi hipertensi merupakan salah satu penyebab serangan stroke yang mematikan.

Dilansir dari Verywell Health, tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat menjadi pemicu penyakit yang lebih serius seperti penyakit jantung, stroke, bahkan bisa menyebabkan kematian. Begitu mengerikannya akibat yang ditimbulkan oleh hipertensi ini.

Namun tak perlu takut, berikut ini 8 herbal yang bisa Anda pilih untuk menurunkan tekanan darah tinggi, apa saja?

1. Jahe

Jahe biasanya digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit di dalam tubuh. Jahe juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah yang sehat hal inilah yang membuat banyak orang mencoba menggunakan jahe untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

2. Kayu Manis

Dalam beberapa penelitian membutikan bahwa tanaman herbal yang biasanya di gunakan sebagai rempah penambah rasa makanan ini memiliki segudang manfaat lain. Kayu manis dapat membuka dan melemaskan pembuluh darah, mengurangi tekanan darah. Konsumsi kayu manis secara konsisten dapat mendukung tekanan darah yang sehat.

3. Teh Hijau

Teh hijau memiliki banyak khasiat penyembuhan, salah satunya dapat membantu menurunkan tekanan darah. Hal ini karena teh hijau mengandung senyawa seperti EGCG, polifenol, antioksidan, dan katekin.

4. Basil

Basil biasanya dikenal sebagai campuran hidangan Itali, Basil memiliki manfaat yang baik untuk tubuh karena mengandung antioksidan yang biasa di sebut eugenol, kandungan ini bermanfaat untuk penghambat saluran kalsium alami. Ini membantu mengendurkan pembuluh darah Anda dengan mencegah kalsium masuk ke tempat yang bukan tempatnya. Oleh karena itu basil sangat berkhasiat untuk membantu pengobatan tekanan darah tinggi.

5. Bawang Putih

Bawang putih memilikin sejuta manfaat bagi kesehatan manusia. Bawang putih mengandung senyawa ‘Allicin’ yang dapat membantu mengendurkan pembuluh darah serta meningkatkan sirkulasi yang sehat. Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa ekstrak bawang putih dapat memengaruhi tekanan darah dengan cara yang sama seperti obat-obatan tertentu.