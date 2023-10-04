Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Kesehatan ala Qudrah Nooriman, Wajib Tidur 8 Jam per Hari

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:30 WIB
Tips Menjaga Kesehatan ala Qudrah Nooriman, Wajib Tidur 8 Jam per Hari
Tips sehat ala Qudrah Nooriman. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
PENYANYI pendatang baru Qudrah Nooriman atau kerap disapa Qudrah memberikan tips bagi anak muda yang ingin menjaga kesehatan di tengah kesibukan yang dihadapinya.

Pria kelahiran Aceh ini mengaku, kunci utama bagaimana dia tetap termotivasi menjaga kesehatannya adalah dengan menjaga pola makan dan waktu makan yang teratur. Selain itu, dia menjalani rutinitas berolahraga yang konsisten.

Qudrah mengungkapkan bahwa salah satu olahraga favoritnya saat ini adalah berlari. Aktivitas ini tidak hanya menyegarkan pikiran tetapi juga menjaga kebugaran fisiknya.

“Lagi ngejalanin olahraga lari pagi-sore, seminggu pasti ada tiga sampai empat kali. Lamanya ga ngitung pokoknya satu kompleks,” ucap Qudrah kepada Okezone di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (03/10/23).

Selain berolahraga, dia juga memberikan perhatian khusus pada asupan makanannya. Ketika ditanya tentang bagaimana dia mengelola pola makannya sehari-hari, Qudrah memberikan saran untuk tetap mengonsumsi nasi setidaknya sekali sehari.

Qudrah Nooriman

Ini dilakukannya untuk mencegah rasa lapar yang berlebihan yang dapat memicu masalah pencernaan seperti asam lambung. Tidak hanya itu, Qudrah juga memberikan pandangannya tentang waktu tidur yang cukup.

Dia mengakui bahwa setiap orang memiliki pola tidur yang berbeda, dan berpendapat bahwa jumlah waktu tidur yang ideal adalah sekitar delapan jam per malam.

“Kalo aku sendiri tidur jam 12 ke atas, ga ada jam tidur yang ideal, tapi waktu tidur yang ideal itu menurut aku delapan jam,” tuturnya.

Qudrah juga memberikan beberapa tips bagi teman-teman muda yang ingin menjaga kesehatan mereka. Dia menyarankan agar mereka menjaga pola makan yang seimbang dan menghindari keterlambatan dalam waktu makan.

