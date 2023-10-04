Bocah Mati Batang Otak Pasca-Operasi, Apa Saja Gejala Amandel yang Harus Diwaspadai

KABAR menyedihkan, bocah berinisial BA (7) di Bekasi meninggal dunia usai mengalami mati batang otak pasca dilakukan operasi amandel di RS Kartika Husada, Jatiasih, Kota Bekasi.

Pihak RS sempat bantu merujuk ke 80 rumah sakit di Jabodetabek. Namun, tidak ada satupun RS yang ingin menampung bocah tersebut.

Komisaris rumah sakit (RS) Kartika Husada, Jatiasih, Kota Bekasi dr Nidya Kartika Y mengatakan, saat itu kondisi pasien BA dari awal dirawat pasca operasi dalam keadaan sudah parah.

BACA JUGA:

"Kami pastikan tidak menelantarkan pasien selama perawatan, bahkan pasca yang bersangkutan mengalami fase kritis," kata Nidya saat konferensi pers.

Dia mengatakan, sebelumnya dari RS membantu keluarga mencari rujukan untuk pasien sampai lebih ke 80 rumah sakit di Jabodetabek. Akan tetapi, hasilnya nihil tidak ada satupun RS yang ingin menampung pasien bocah tersebut.

Sementara pihak RS tidak bisa melakukan prosedur lebih banyak di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, sebagai tipe RS C. Di sisi lain, pihak keluarga bersikeras untuk segera anaknya ditangani.

BACA JUGA:

Lalu apa saja gejala amandel?

Dikutip dari Hermina Hospitals, berikut ini gejala amandel yang harus diwaspadai,

1. Adanya pembengkakan dan warna merah pada amandel

2. Suara berubah serak

3. Radang tenggorokan

4. Sakit atau sulit saat menelan

5. Demam

6. Kelenjar limpa mengalami pembengkakan

Jika radang amandel terjadi pada anak maka bisa muncul gejala tambahan yaitu rewel, tidak nafsu makan dan air liur yang berlebihan.

Perlu waspada jika muncul gejala penyerta misalnya ruam merah pada kulit. Pembengkakan amandel ini bisa saja berkaitan dengan demam berdarah.

Bila melihat dari gejala amandel, penyebab dan penanganannya, amandel atau tonsilitis terbagi menjadi 3 macam yakni tonsilitis akut, kronis dan berulang. Gejala pada radang amandel akut biasanya berupa:

1. Demam

2. Tenggorokan sakit

3. Halitosis atau nafas berbau

4. Sulit dan sakit ketika menelan

5. Mengalami dehidrasi

6. Bengkak pada kelenjar limpa

7. Sleep apnea atau mendengkur

8. Merasa lemas dan lelah

9. Muncul bercak warna putih kekuningan pada amandel