BMKG Prediksi Cuaca Panas Menerjang Sepanjang Oktober, Pakar Kesehatan Beri Tips untuk Menghadapinya

CUACA panas yang terjadi akhir-akhir ini tengah menyita perhatian publik. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca terik ini akan terjadi sepanjang Oktober 2023.

Sehubungan dengan cuaca panas, Mantan Direktur Penyakit Menuar WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama menanamkan prinsip dasar yang dapat diterapkan guna menghadapi cuaca panas seperti ini.

“Jadi prinsip dasarnya adalah Stay Cool, Stay Hydrated, and Stay Informed,” kata Prof Tjandra, dikutip dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Rabu (4/10/2023).

Tidak hanya itu, Prof Tjandra juga memberikan tipsnya, untuk masyarakat dapat terhindar dari masalah kesehatan akibat cuaca panas dengan beberapa cara, sesuai dengan anjuran National Center of Environmental Health Amerika Serikat.

Setidaknya ada delapan tips yang dapat dilakukan untuk terhindar dari masalah kesehatan akibat cuaca panas:

1. Batasi kegiatan di luar ruangan





Hal pertama yang dapat dilakukan ketika seseorang mempunyai berkegiatan yaitu dengan membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama saat matahari sedang panas-panasnya.

2. Minum air putih lebih banyak dari biasanya

Meminum air putih tidak harus menunggu rasa haus itu muncul terlebih dahulu, Anda bisa melakukan kebiasaan tersebut dengan minum sesering mungkin.

Karena jika seseorang kurang minum akan mengalami beberapa keluhan yang berhubungan dengan gejala keram di otot, yang mana tidak mungkin itu merupakan gejala awal dari gangguan kesehatan akibat cuaca panas.

3. Gunakan pakaian berwarna cerah dan relatif longgar

Di saat cuaca sedang panas, alangkah baiknya untuk menghindari pakaian berwarna gelap dan ketat. Karena itu hanya akan membuat Anda merasa lebih panas karena daya serap yang terdapat pada warna dan kondisi pakaian tersebut.

4. Jangan meninggalkan anak di dalam mobil

Hal ini sudah beberapa kali didengar, kalau tidak disarankan meninggalkan anak didalam mobil, karena tentunya itu hanya membuat masalah baru lebih berat apabila cuaca panas saat ini tidak kunjung membaik.