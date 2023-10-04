Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Susu Steril dapat Bersihkan Paru-Paru? Begini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |22:00 WIB
Susu Steril dapat Bersihkan Paru-Paru? Begini Faktanya
Susu steril bisa bersihkan paru? (Foto: Freepik.com)
SEBAGIAN masyarakat menganggap mengonsumsi susu steril dinilai baik untuk kesehatan paru-paru. Tidak sedikit masyarakat melakukan kebiasaan ini sebelum proses rontgen, dengan harapan bisa mendapat hasil sesuai harapan.

Lantas, apakah hal itu teruji kebenarannya?

Menurut Dokter Spesialis Paru, dr Erlina Burhan mengatakan susu steril sendiri harus terlebih dahulu dipanaskan dengan suhu 110-130 derajat dalam waktu tertentu. Tujuannya agar kuman yang terdapat dalam susu bisa hilang.

“Minum susu steril memang berdampak baik untuk kesehatan, seperti meningkatkan imun dan menguatkan gigi serta tulang, namun apakah bisa 'membersihkan' paru-paru dan berpengaruh pada medical check-up? Jawabannya tidak,” kata dr Erlina dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Rabu (4/10/2023).

Manfaat susu streril

Menurutnya, belum ada bukti yang bisa menjelaskan bahwa susu steril bisa mempengaruhi hasil rontgen dada menjadi lebih baik, berbeda dengan merokok.

Susu tidak bisa 'membersihkan' paru-paru pada perokok berat. Karena susu itu akan masuk ke dalam saluran cerna, sedangkan rokok masuk pada saluran napas.

“Merokok itu bisa mengakibatkan kerusakan yang bahkan bisa sampai ke DNA. Untuk membersihkannya butuh waktu yang lama. Untuk perokok yang sudah alami infeksi, maka akan memiliki risiko mengembangkan penyakit, seperti pneumonia, PPOK, hingga kanker paru,” ucap dr Erlina.

Untuk itu, dr Erlina berpesan jika ingin menjaga kesehatan paru-paru bisa dilakukan dengan konsumsi makanan bergizi, olahraga, senam pernapasan, dan behenti merokok.

Telusuri berita women lainnya
