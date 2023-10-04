4 Manfaat Mengonsumsi Alpukat, Cegah Kulit Kering hingga Tingkatkan Elastisitas

ALPUKAT menjadi salah satu buah yang cukup banyak dikonsumsi masyarakat. Tak hanya tinggi lemak sehat, tapi menjadi sumber vitamin E dan C yang sangat baik untuk kesehatan kulit.

Buah bewarna hijau ini juga kerap dikonsumsi sebagai salad, tambahan topping, dan jus. Sementara untuk perawatan, umumnya dibuat menjadi masker alami agar kulit menjadi lebih sehat dan terawat.

Berikut empat manfaat alpukat bagi kesehatan kulit sebagaimana dilansir dari laman Health Line, Kamis (5/10/2023).

1. Mencegah kulit kering

Alpukat adalah sumber biotin yang bagus, serta merupakan bagian dari vitamin B kompleks. Biotin dikenal membantu mencegah kulit kering saat dioleskan. Ini juga dapat membantu mencegah rambut dan kuku rapuh.

2. Menenangkan Kulit

Kepala Ilmuwan di LaFlore Probiotic Skincare Maya Ivanjesku mengatakan lemak, senyawa, dan vitamin yang ditemukan dalam alpukat dapat membantu mempercepat perbaikan kulit dan memperbaiki kondisi kulit kronis seperti eksim dan jerawat.

Selain itu, kata Ivanjesku, nutrisi yang sama ini dapat membantu memperbaiki kulit pecah-pecah dan meratakan warnanya.

3. Meningkatkan elastisitas kulit

Sebuah studi pada 2010 terhadap lebih dari 700 wanita, melihat hubungan antara kondisi kulit dan asupan lemak dan zat gizi mikro antioksidan.

Para peneliti menyimpulkan bahwa asupan lemak yang tinggi, terutama lemak tak jenuh tunggal yang sehat, seperti lemak yang ditemukan dalam alpukat dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi munculnya kerutan.