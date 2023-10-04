Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Nutrisi yang Terkandung pada Tomat dan Manfaat jika Mengonsumsinya Tiap Hari

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |01:00 WIB
Nutrisi yang Terkandung pada Tomat dan Manfaat jika Mengonsumsinya Tiap Hari
Manfaat mengonsumsi tomat bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TOMAT memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa buah tomat ini cocok dikonsumsi bagi penderita kolesterol.

Lantas apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari mengonsumsi buah tomat? Merangkum dari laman resmi Health, Kamis (5/10/2023) berikut ulasannya.

1. Fakta Nutrisi Tomat

Untuk tomat merah matang, 100 gramnya mengandung yang berikut ini, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat: 

Kalori : 18 kalori

Lemak : <1 gram

Kolesterol : 0 miligram

Natrium : 5 miligram

Karbohidrat :3,89 gram

Serat : 1,20 gram

Protein : <1 gram

Tomat rendah kalori dan memberikan nutrisi penting seperti vitamin C dan potasium. Tomat juga kaya akan antioksidan yang merupakan zat yang disebut likopen. Zat ini yang bertanggung jawab atas warna khas tomat dan dikaitkan dapat penurunan risiko penyakit jantung dan kanker.

Manfaat konsumsi jus tomat

2. Melindungi dari penyakit kronis

Penelitian menunjukkan bahwa tomat dalam berbagai bentuk segar, dimasak, dan dijadikan jus membantu melindungi seseorang dari penyakit kronis dan mendukung gaya hidup aktif secara fisik.

3. Dapat membantu melindungi kesehatan otak

Di Amerika, 10 persen orang dewasa berusia 65 tahun atau lebih menderita penyakit Alzheimer. Penyakit ini yang memengaruhi daya ingat, cara berpikir, dan perilaku ini merupakan salah satu bentuk demensia yang belum ada obatnya dan semakin memburuk seiring berjalannya waktu.

Penelitian menunjukkan bahwa, selama empat tahun, terjadi penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat di antara partisipan berusia 70 tahun atau lebih yang memiliki asupan likopen tinggi. 

Penelitian lebih lanjut pada manusia, khususnya pada orang dewasa berusia 60 hingga 65 tahun, diperlukan untuk lebih memahami hubungan antara potensi manfaat perlindungan tomat serta penyakit neurodegeneratif lainnya seperti penyakit Parkinson.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement