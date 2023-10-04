Nutrisi yang Terkandung pada Tomat dan Manfaat jika Mengonsumsinya Tiap Hari

TOMAT memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa buah tomat ini cocok dikonsumsi bagi penderita kolesterol.

Lantas apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari mengonsumsi buah tomat? Merangkum dari laman resmi Health, Kamis (5/10/2023) berikut ulasannya.

1. Fakta Nutrisi Tomat

Untuk tomat merah matang, 100 gramnya mengandung yang berikut ini, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat:

Kalori : 18 kalori

Lemak : <1 gram

Kolesterol : 0 miligram

Natrium : 5 miligram

Karbohidrat :3,89 gram

Serat : 1,20 gram

Protein : <1 gram

Tomat rendah kalori dan memberikan nutrisi penting seperti vitamin C dan potasium. Tomat juga kaya akan antioksidan yang merupakan zat yang disebut likopen. Zat ini yang bertanggung jawab atas warna khas tomat dan dikaitkan dapat penurunan risiko penyakit jantung dan kanker.

2. Melindungi dari penyakit kronis

Penelitian menunjukkan bahwa tomat dalam berbagai bentuk segar, dimasak, dan dijadikan jus membantu melindungi seseorang dari penyakit kronis dan mendukung gaya hidup aktif secara fisik.

3. Dapat membantu melindungi kesehatan otak

Di Amerika, 10 persen orang dewasa berusia 65 tahun atau lebih menderita penyakit Alzheimer. Penyakit ini yang memengaruhi daya ingat, cara berpikir, dan perilaku ini merupakan salah satu bentuk demensia yang belum ada obatnya dan semakin memburuk seiring berjalannya waktu.

Penelitian menunjukkan bahwa, selama empat tahun, terjadi penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat di antara partisipan berusia 70 tahun atau lebih yang memiliki asupan likopen tinggi.

Penelitian lebih lanjut pada manusia, khususnya pada orang dewasa berusia 60 hingga 65 tahun, diperlukan untuk lebih memahami hubungan antara potensi manfaat perlindungan tomat serta penyakit neurodegeneratif lainnya seperti penyakit Parkinson.