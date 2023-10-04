Bahaya Mengikat Rambut terhadap Kesehatan, Jangan Dianggap Sepele

TERLALU sering mengikat rambut ternyata memiliki bahaya yang tidak bisa dianggap sepele. Mengikat rambut ternyata memiliki dampak buruk yang mempengaruhi kesehatan seseorang.

Dokter Spesialis Kecantikan, dr Nadia Alaydrus, mengatakan mengikat rambut sebenarnya tidak masalah. Namun disarankan untuk tidak terlalu sering, dan tidak terlalu kencang ketika mengikat rambut.

“Semakin seseorang itu rambutnya panjang, otomatis juga akan semakin berat. Nah beratnya rambut ini bisa menjadi beban di area kulit kepala,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun X miliknya @nadialaydrus, Rabu (4/10/2023).

Adapun bahaya yang dapat ditimbulkan akibat terlalu sering dan kencang saat mengikat rambut, yaitu :

1. Sakit kepala

Mengikat rambut dengan gaya ponnytail ternyata paling disukai oleh sebagian orang. Namun, jika terlalu lama dan kencang dapat membuat saraf di sekitar kepala terasa sakit. Karena folikel rambut menjadi tertarik dan memicu rasa sakit.

2. Merusak rambut

Rambut yang tegang akan membuat rambut tersebut menjadi lebih mudah rontok. Sebab rambut akan mengalami tarikan yang akan lepas dari akarnya.

3. Jerawat pada kulit kepala

Tidak hanya pada wajah, jerawat juga dapat timbul di kulit kepala. Berawal dari alopesia traksi atau kerontokan lalu akan menyebabkan cedera pada kulit kepala.