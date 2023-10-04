Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Perbedaan Obat Paten dan Generik yang Jarang Diketahui Masyarakat, Begini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |05:24 WIB
Perbedaan Obat Paten dan Generik yang Jarang Diketahui Masyarakat, Begini Faktanya
Perbedaan obat paten dan generik. (Foto: Freepik.com)
OBAT paten sering menjadi pilihan masyarakat ketika mereka mengalami penyakit serius. Namun, tidak banyak masyarakat yang memahami perbedaan antara obat paten dengan obat generik.

Menyikapi masalah tersebut Capacity Building and Engagement Coordinator of STARmeds apt. Hesty Utami Ramadaniati, M.Clin., Pharm., PhD menjelaskan mahal atau tidaknya suatu obat tidak menjamin orang tersebut akan sembuh. Kecuali jika obat tersebut memiliki kualitas yang berbeda.

Obat paten yang diyakini masyarakat ternyata memiliki kualitas, dan kandungan yang sama dengan obat generik. Yang membedakan hanyalah dari packaging yang diberikan, dan sudah melewati proses marketing.

“Obat paten itu mahal karena sudah ada proses marketing. Kalau obat generik tidak ada sama sekali marketing. Pangsa pasarnya pun beda,” kata Hesty dalam acara Kelas Jurnalis STARmeds, di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023.

ilustrasi obat

Menurutnya pada obat generik memiliki pasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu dalam memenuhi jenis mutu, Badan POM terus melakukan sampling untuk memastikan obat tersebut bermutu atau tidak.

Selebihnya, mengenai kandungan yang ada pada obat generik maupun obat paten dirinya menegaskan bahwa tidak ada suatu hal yang mendominasi perbedaan tersebut kecuali dari segi brand.

“Jadi silahkan ya kalau mampu beli yang mahal, tapi isinya akan sama saja. Kemudian kalau yang di resepkan dokter itu mahal gitu ya karena dia bermerk. Kita sebagai pasien mempunyai hak untuk meminta generik,” ucap Hesty.

