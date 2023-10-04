Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dampak Panas Ekstrem pada Kesehatan Manusia, Waspada Dehidrasi hingga Heat Stroke

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:00 WIB
Dampak Panas Ekstrem pada Kesehatan Manusia, Waspada Dehidrasi hingga Heat Stroke
Cuaca panas ekstrem. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CUACA panas yang melanda banyak daerah sangat mengkhawatirkan. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca panas akan terus melanda sepanjang Oktober 2023.

Hal senada juga disampaikan oleh Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, dr Dicky Budiman. Dia mengatakan bahwa cuaca panas ini terjadi secara global dan berkaitan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan akan berlangsung sampai akhir tahun depan.

Dengan adanya kenaikan suhu bumi, tentunya cuaca panas ekstrem ini juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Saat cuaca panas aktivitas akan semakin terbatas karena exposure panas ini membuat manusia tidak boleh berlama-lama terpapar sinar matahari.

Terik matahari

“Seseorang bisa mengalami dehidrasi hingga heat stroke dan ini artinya masa kerja untuk banyak aktivitas yang langsung seperti petani, peternak dan petugas di lapangan seperti polisi harus dibatasi terutama di jam yang rawan antara jam 11-3. Itu suhunya sangat tinggi. Paparan sinar matahari juga tinggi,” ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal belum lama ini.

Menurut dr Dicky, pada jam-jam yang suhunya tinggi, para pekerja yang bekerja di bawah sinar matahari harus memperkuat proteksi dengan mencari tempat berteduh atau membawa topi. Hal itu untuk mengurangi dampak dari panas atau paparan sinar matahari, konsumsi banyak air putih dan usahakan setiap setengah jam satu gelas air.

“Dampak panas ini selain heat stroke dan dehidrasi bisa berdampak juga bagi mereka yang menderita penyakit akut seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Itu bisa meningkat dan gangguannya bisa serius terutama yang memiliki gangguan penyakit kardiovaskular,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
