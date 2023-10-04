Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Spot Glamping Dekat Jakarta, View-nya Keren Pas buat Healing

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:02 WIB
5 Spot Glamping Dekat Jakarta, View-nya Keren Pas buat <i>Healing</i>
Spot glamping asyik dengan view keren dekat Jakarta (Foto: IG/@thehighlandparkresortbogor)
A
A
A

GLAMOUR camping atau glamping merupakan salah satu aktivitas paling digemari wisatawan saat ini. Tren ini mengemuka sejak pandemi Covid-19 melanda secara global beberapa tahun silam.

Banyak orang belakangan suka berwisata di alam terbuka membuat camping jadi pilihan paling diminati. Ada sejumlah spot glamping menarik di dekat Jakarta.

Glamping membuat traveler bisa merasa lebih dekat dengan alam. Nah, saat ini banyak bermunculan tempat glamping dengan fasilitas laiknya hotel.

Fasilitas yang ditawarkan pun cukup lengkap dan beragam, mulai dari tenda yang kokoh, kasur springbed, TV, kotak tempat menyimpan barang-barang, hingga tersedia kopi dan minuman lainnya.

Melasnir dari Nibble, berikut 5 rekomendasi tempat glamping dekat Jakarta yang bisa Anda pertimbangkan;

Spot Glamping di Bogor

(Foto: IG/@thehighlandparkresortbogor)

1. The Highland Park

Bermalam di The Highland Park, Anda dapat merasakan bermalam dalam tenda tapi merasakan fasilitas ala hotel berbintang. Dilengkapi udara sejuk pegunungan, tempat ini cocok juga untuk family gathering, hingga acara berkumpul lainnya.

Menariknya, konsep tenda di sini adalah ala suku Indian Apache. Kemudian tersedia juga flying fox, high rope, mini golf, menunggang kuda, dan perosotan air yang cocok untuk bermain bagi anak-anak.

The Highland Park beralamat di Jalan Curug Nangka, Kampung Sinarwangi, Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

2. Glamping Leuweung Geledegan Ecolodge (LGE)

Masih di kawasan Bogor, Anda bisa mencoba bermalam di Glamping Leuweung Geledegan Ecolodge (LGE). Lokasinya di Jalan Tamansari, Ciapus, Bogor. Menginap di sini, para tamu akan merasakan suasana yang damai dan tentram. Bahkan cocok lho untuk staycation bersama sahabat-sahabat, hingga keluarga.

Spot Glamping di Bogor

(Foto: IG/@novian_altelucav)

Lain dengan yang lain, glamping di sini berupa bangunan tenda permanen yang berbentuk kotak dengan nuansa mewah.

Selain itu, Anda juga bisa melihat pemandangan Gunung Salak yang sangat indah. Serta bisa juga mencoba bermain outbound untuk menguji adrenalin.

3. Booba Glamping Cisarua

Berlokasi di Jalan Alternatif Gunung Mas, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Booba Glamping Cisarua menawarkan nuansa ala Jepang dengan bangunan-bangunan terbuat dari kayu di sekeliling tenda-tendanya.

Spot Glamping di Bogor

(Foto: IG/@nadi_ngopi)

Di sekitarnya juga terdapat hamparan kebun teh, serta pemandangan Gunung Mas yang akan memanjakan mata selama menginap.

Selain itu. Anda juga dapat menghirup udara segar dan asri akan membuat segala penat jadi hilang di sini. Liburan pun menjadi semakin menyenangkan.

Telusuri berita women lainnya
