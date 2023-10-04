Pramugari Sebut Tidur di Pesawat Kesalahan Besar, Ternyata Ini Risikonya

SEORANG pramugari menegaskan bahwa cara terbaik untuk menghindari jet lag selama berlibur adalah dengan tetap terjaga selama perjalanan di pesawat. Tidur atau beristirahat sebaiknya dilakukan setiba di tempat tujuan, bukan selama penerbangan berlangsung.

Saat berlibur, banyak dari penumpang yang membuat rencana untuk perjalanan di pesawat karena tidak ada WiFi atau sinyal telepon seluler.

Bagi sebagian orang, ini adalah waktu yang tepat untuk membaca buku, menonton film dan tidur, terutama jika Anda melakukan penerbangan jarak jauh.

Namun, pramugari mengungkapkan bahwa tidur ialah hal terakhir yang dilakukan saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Meskipun mereka dapat menggunakan kamar pribadi untuk tidur, namun itu dilakukan saat mereka sedang bekerja.

Mengutip Daily Star, pramugari yang enggan diungkap identitasnya ini mengklaim, jika sama sekali tidak tidur selama penerbangan jauh maka hal itu lebih baik karena dapat membantu mengatasi jet lag saat tiba darat.

"Jet lag adalah ketika pola tidur normal Anda terganggu setelah penerbangan yang panjang. Biasanya akan membaik dalam beberapa hari saat tubuh Anda menyesuaikan diri dengan zona waktu yang baru," ujarnya.

Namun, selama itu Anda mungkin akan merasa lelah, grogi, dan bahkan mual. Beberapa orang Inggris merasa liburan mereka hancur karena yang mereka inginkan hanyalah tidur.

Sementara pakar perjalanan, Bobbie Laurie berujar; "Tidur siang setelah tiba atau istirahat semalam dalam beberapa kasus, langsung mengatur ulang jam internal. Cobalah untuk tetap terjaga dalam penerbangan Anda - ini akan membantu Anda merasa lelah saat tiba. Anda bisa langsung tidur begitu tiba di penginapan,".

Menurut dia, jika Anda tiba di siang hari dan berencana untuk istirahat, disarankan untuk memasang alarm agar Anda tidak tidur terlalu lama. Dengan begitu, Anda diharapkan masih cukup lelah pada waktu tidur untuk tertidur di jam-jam biasa di zona waktu yang baru.