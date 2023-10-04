Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ramah buat Para Backpacker, Dubai Ubah Citra Destinasi Pariwisata Mahal!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |22:09 WIB
Ramah buat Para Backpacker, Dubai Ubah Citra Destinasi Pariwisata Mahal!
Kota Dubai, Uni Emirat Arab. (Foto: Timeoutdubai.com)
DEPARTEMEN Ekonomi dan Pariwisata Dubai (DET) berusaha mengubah citra kota metropolitan Uni Emirat Arab itu dari destinasi pariwisata mahal, menjadi ramah untuk para wisatawan Backpacker yang biasa pelesir dengan anggaran ketat.

Senior Manager of International Operation DET, Shahab Shayan saat acara temu media di Jakarta, Selasa kemarin, menekankan bahwa Dubai juga sangat terbuka menyambut para pelancong Backpacker.

"Sebelumnya, ada citra bahwa Dubai adalah tentang hotel bintang lima mewah, dan itu adalah mispersepsi yang sebetulnya ingin kami luruskan," kata Shahab seperti dilansir dari ANTARA, Rabu (4/10/2023).

