MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara Friends of Creative Economy Meeting 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Rabu (4/10/2023).
Pertemuan yang dihadiri perwakilan sejumlah negara ini membahas perkembangan dunia ekonomi kreatif. Pertemuan ini diharapkan dapat menuju ekonomi kreatif yang hijau, berkelanjutan, dan terdigitalisasi.
Para peserta berbagi pengalaman dan perkembangan ekonomi kreatif di negaranya masing-masing.