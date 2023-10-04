TikTok Shop Resmi Ditutup, Sandiaga Minta Pelaku UMKM Saling Kolaborasi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta pelaku UMKM untuk saling berkolaborasi dalam memajukan industri ekonomi kreatif, karena pemerintah resmi menutup layanan TikTok Shop mulai pukul 17.00 WIB hari ini.

“Kami sudah berkoordinasikan dengan TikTok bahwa hari ini akan mematikan fitur e-commerce, TikTok Shop, akan mengalihkannya ke platform yang diperbolehkan dalam peraturan,” kata Sandiaga usai menghadiri Friends of Creative Economy Meeting 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Rabu (4/10/2023).

Sandiaga berharapkan kolaborasi antarpelaku UMKM akan mendorong penjualan ekonomi kreatif dalam bingkai perubahan pola belanja masyarakat.