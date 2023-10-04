Pria Mabuk Diusir dari Pesawat Usai Mendarat Darurat, Penumpang Lain Bersorak Riang

Polisi membawa pria yang bikin onar di pesawat Ryanair. (X @jostanley936/Daily Star)

SEORANG pria mabuk berbuat onar dalam penerbangan sehingga membuat pesawat Ryanair terpaksa mendarat darurat. Dia kemudian dikeluarkan paksa dari pesawat, sementara penumpang lain bersorak riang.

Kejadian itu terjadi di pesawat Ryanair dalam penerbangan dari Liverpool menuju Ibiza, Spanyol, Selasa 3 Oktober 2023. Pilot memilih mendaratkan pesawat sementara di Bordeaux, Prancis, karena pria tersebut menunjukkan perilaku aneh.

Setelah pesawat mendarat, polisi pun merapat untuk membawa keluar pria itu.

BACA JUGA: