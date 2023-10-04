Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Bantu Proses Pertambahan Usia Jadi Lebih Sehat

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |23:30 WIB
5 Makanan Bantu Proses Pertambahan Usia Jadi Lebih Sehat
Makanan bantu proses penuaan lebih sehat, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAK dipungkiri memang, seiring dengan bertambahnya usia, setiap makanan yang kita makan dapat sangat berpengaruh terhadap kebugaran, penampilan, kualitas hidup, dan risiko penyakit yang akan diterima.

Mengingat, tubuh akan mengandalkan nutrisi sebagai pendukung untuk proses penuaan. Makanya, penting memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap harinya.

Nah, tahukah Anda ternyata ada beberapa makanan sehat yang diyakini bisa membantu memperlambat proses penuaan dini dan sekaligus meningkatkan kesehatan kulit. Sehingga bisa ikut menunjang pola hidup sehat, dan memberikan penampilan yang terbaik di saat usia terus bertambah.

Dilansir dari Healthline, Rabu (4/10/2023) yang sudah ditinjau secara medis oleh ahli nutrisi, Amy Richter, RD, berikut lima makanan sehat yang dapat membuat proses pertambahan usia jadi lebih sehat sehingga penampilan diri bisa lebih baik seiring dengan pertambahan usia.

1. Extra virgin olive oil: Minyak zaitun menjadi salah satu minyak yang dianggap paling sehat di dunia. Kaya akan lemak sehat, dan antioksidan yang bisa membantu mengurangi peradangan dan kerusakan oksidatif, pemicu ketidakseimbangan radikal bebas pada tubuh.

Beberapa penelitian memperlihatkan jika seseorang mengonsumsi makanan yang kaya akan lemak tak jenuh (MUFA) dari minyak zaitun, maka kondisi penuaan kulit pada wajah akan mengalami risiko lebih rendah.

(Foto: Freepik) 

2. Teh hijau: Mengandung antioksidan yang tinggi dan dapat membantu melawan radikal bebas yang ada dalam tubuh. Makanya, dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dari misalnya paparan polusi atau sinar matahari. Dengan catatan, memang diperlukan lebih banyak penelitian untuk kasus seperti ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
