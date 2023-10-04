Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Resep Masakan Mudah dan Cepat untuk Bekal Si Kecil

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:11 WIB
5 Resep Masakan Mudah dan Cepat untuk Bekal Si Kecil
5 Resep Masakan Mudah dan Cepat untuk Bekal si Kecil, (Foto: Dok)
Rekomendasi resep masakan mudah dan cepat untuk bekal Si Kecil ini dapat membuatnya lebih lahap makan lho!

Membawa makanan dari rumah tentunya mengajarkan anak untuk hidup lebih sehat dan hemat. Karena, ini menghindarkan anak-anak untuk jajan sembarangan di sekolah.

Akan tetapi, mungkin terkadang bunda kesulitan untuk menyiapkan bekal sekolah karena aktivitas yang padat di pagi hari. Untuk itu, Anda bisa contek beberapa resep masakan mudah dan cepat untuk bekal Si Kecil.

5 Resep Masakan Mudah dan Cepat

1. Nugget Asam Manis

Bahan-bahan:

- 6 pcs nugget ayam

- ½ wortel, iris tipis

Bumbu iris atau cincang:

- ½ bawang bombay kecil

- 2 siung bawang putih

Bumbu tambahan:

- 2 sdm saus tomat

- 1 sdm saus cabai

- Lada

- Garam

- Kaldu Bubuk

Cara membuat:

- Goreng nugget hingga matang, potong dua. Panaskan margarin.

- Tumis bawang bombay dan bawang putih. Masukkan wortel dan tambahkan air.

- Masukkan bumbu tambahan. Siram nugget dengan saus asam manis.

2. Nugget Katsu Teriyaki

Bahan-bahan:

- Nugget Stick

- 3 buah cabai merah

- Bawang bombai

- 3 siung bawang putih

- Saus teriyaki instan

- Kecap manis

- Penyedap rasa

Cara membuat:

- Iris cabai, bawang putih serta bombay dengan halus.

- Panaskan minyak goreng di penggorengan. Goreng nugget ayam sampai warna keemasan.

- Tumis bahan yang sudah diiris, tuangkan nugget, kecap manis, saus teriyaki instan, dan penyedap rasa secukupnya. Aduk hingga matang dan sajikan.

