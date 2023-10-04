Tips Diet bagi Pemula yang Sehat dan Aman, Kurangi Makanan Cepat Saji!

Tips Diet bagi Pemula yang Sehat dan Aman, Kurangi Makanan Cepat Saji, (Foto: Dok)

Sebelum mengatur pola makan, ketahui tips diet bagi pemula berikut ini. Jangan sampai menyalahi prosedur medis hingga berujung pada gangguan kesehatan.

Tujuan utama diet adalah menjaga berat badan agar tetap ideal. Diet juga diketahui sebagai salah satu pola hidup sehat yang perlu diterapkan.

Untuk menjalani diet sehat, ada beberapa tips yang harus dicermati. Salah satu yang perlu kamu perhatikan saat diet adalah keseimbangan pola makan dan aktivitas.

Selengkapnya, simak tips diet khusus untuk pemula berikut ini.

Tips Diet bagi Pemula