4 Cara Bikin Es Krim Lebih Sehat, Cobain di Rumah Yuk!

CUACA panas beberapa waktu belakangan ini jadi momen yang pas untuk menyantap es krim yang dingin, manis dan menyegarkan.

Apalagi es krim sebagai camilan atau makanan penutup favorit banyak orang dari segala usia. Tua, muda, anak-anak, dewasa hingga paruh baya baik pria atau pun wanita pun suka es krim.

Namun bagi sebagian orang, es krim dipandang kurang sehat untuk dikonsumsi karena susu, perasa, pengawet, lemak dan kalori yang ada di dalamnya. Nah, jangan salah! Es krim sebetulnya bisa dibuat lebih sehat tapi tetap enak rasanya.

Bagaimana caranya? Dilansir dari NDTV Food, Rabu (4/10/2023) berikut enam cara bikin es krim di rumah versi yang lebih sehat.

1. Susu rendah kalori: Sebagai bahan utama membuat es krim, pilihlah susu bubuk yang rendah kalori. Susu sebagai bahan utama, berfungsi memberikan kelembutan, menyediakan rasa yang khas dan menyediakan nutrisi. Lemak, protein, dan gula dalam susu membantu Anda agar membentuk struktur yang halus dalam krim pada es krim.

BACA JUGA:

2. Pakai buah-buahan segar: Tips berikutnya, bisa tambahkan varian rasa pada es krim seperti rasa madu hingga rasa buah-buahan, dengan memakai buah-buahan yang segar. Rasa yang asli ditambah warna asli yang cantik pula dari sari buah-buahan yang dipakai.