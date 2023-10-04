5 Potret Tampan Jeonghan SEVENTEEN yang Hari Ini Ulang Tahun ke-28

JEONGHAN SEVENTEEN hari ini, Rabu (4/10/2023) tengah berbahagia, karena sedang berulang tahun ke-28. Pria kelahiran 1995 itu lahir di Seoul, Korea Selatan ini memiliki nama lengkap Yoon Jeonghan.

Ia berhasil debut bersama SEVENTEEN di bawah naungan Pledis Entertainment pada usianya ke-20 tahun. Lantas seperti apa potret Jeonghan yang kini semakin beranjak dewasa, di usianya yang matang, 28 tahun? Berikut beberapa potret visual tampan Jeonghan, dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @jeonghaniyoo_n, Rabu (4/10/2023)

1. Gondrong: Sejak debut Jeonghan dikenal tampil dengan rambut gondrong, tapi kemudian cukup lama tampil clean dengan gaya rambut pendek. Belum lama ini, Jeonghan kembali gondrong memanjangkan rambutnya.

Seperti di potret ini, Jeonghan dengan rambut gondrong keritingnya tampil menawan dan stylish dalam balutan atasan white T-shirt dan kemeja hoodie variasi kotak-kotak berwarna navy, serta celana berwarna biru gelap. Bad boy kece!

2. Bareface: Visual salah satu anggota SEVENTEEN ini tidak diragukan lagi. Punya kulit wajah yang tak hanya putih tapi juga mulus tanpa jerawat dan noda, pelantun hits Pretty U dan Very Nice ini percaya diri mengunggah foto tampilan wajah polosnya, bareface mulus tanpa makeup.