Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Tampan Jeonghan SEVENTEEN yang Hari Ini Ulang Tahun ke-28

Wulan Savitri , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:30 WIB
5 Potret Tampan Jeonghan SEVENTEEN yang Hari Ini Ulang Tahun ke-28
Jeomghan SEVENTEEN, (Foto: Instagram @jeonghaniyoo_n)
A
A
A

JEONGHAN SEVENTEEN hari ini, Rabu (4/10/2023) tengah berbahagia, karena sedang berulang tahun ke-28. Pria kelahiran 1995 itu lahir di Seoul, Korea Selatan ini memiliki nama lengkap Yoon Jeonghan.

Ia berhasil debut bersama SEVENTEEN di bawah naungan Pledis Entertainment pada usianya ke-20 tahun. Lantas seperti apa potret Jeonghan yang kini semakin beranjak dewasa, di usianya yang matang, 28 tahun? Berikut beberapa potret visual tampan Jeonghan, dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @jeonghaniyoo_n, Rabu (4/10/2023)

1. Gondrong: Sejak debut Jeonghan dikenal tampil dengan rambut gondrong, tapi kemudian cukup lama tampil clean dengan gaya rambut pendek. Belum lama ini, Jeonghan kembali gondrong memanjangkan rambutnya.

Seperti di potret ini, Jeonghan dengan rambut gondrong keritingnya tampil menawan dan stylish dalam balutan atasan white T-shirt dan kemeja hoodie variasi kotak-kotak berwarna navy, serta celana berwarna biru gelap. Bad boy kece!

2. Bareface: Visual salah satu anggota SEVENTEEN ini tidak diragukan lagi. Punya kulit wajah yang tak hanya putih tapi juga mulus tanpa jerawat dan noda, pelantun hits Pretty U dan Very Nice ini percaya diri mengunggah foto tampilan wajah polosnya, bareface mulus tanpa makeup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/18/612/2380178/serba-hitam-ifan-seventeen-peluk-mesara-citra-monica-di-foto-pre-wedding-Xrs3WMhn4y.jpg
Serba Hitam, Ifan Seventeen Peluk Mesra Citra Monica di Foto Pre-Wedding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/13/612/2361242/peluk-manja-citra-monica-pada-irfan-seventeen-mesranya-calon-pengantin-baru-F5V8iPtEXZ.jpeg
Peluk Manja Citra Monica pada Irfan Seventeen, Mesranya Calon Pengantin Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/03/194/2063359/gaya-ganteng-ifan-seventeen-dengan-baju-koko-cocok-untuk-salat-ied-nKqNtSqdKG.jpg
Gaya Ganteng Ifan Seventeen dengan Baju Koko, Cocok untuk Salat Ied
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/15/194/2018298/dijodohkan-dengan-ifan-seventeen-intip-seksinya-juliana-moechtar-berbalut-mini-dress-ketat-D1FTnv1MdO.jpg
Dijodohkan dengan Ifan "Seventeen", Intip Seksinya Juliana Moechtar Berbalut Mini Dress Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/03/194/1999606/5-pesona-kecantikan-juliana-moechtar-janda-herman-seventeen-SY5zHWjbFc.jpg
5 Pesona Kecantikan Juliana Moechtar, Janda Herman Seventeen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/27/194/1996617/kompaknya-kembaran-ifan-seventeen-dengan-cynthia-wijaya-rpLTtgUXXh.jpg
Kompaknya Kembaran Ifan Seventeen dengan Cynthia Wijaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement