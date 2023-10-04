Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Terinspirasi Bunga Melati, NBRS Tampilkan Koleksi Busana Modest Modern

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:02 WIB
Terinspirasi Bunga Melati, NBRS Tampilkan Koleksi Busana Modest Modern
Rayya Series. (Foto: Instagram)
FASHION modest terus mengalami perkembangan pesat baik secara lokal maupun internasional. Bahkan, sejak tahun 2022 silam, total penjualan modest wear di dalam negeri meningkat secara signifikan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pun menyebut bahwa modest fashion berpotensi untuk dijadikan salah satu komiditi ekspor Indonesia.

Rayya Series

"Dari segi ekspor, kami bisa tingkatkan lagi, karena tahun lalu subsektor fashion modest menjadi penymbang ekspor terbesar dari kategori ekonomi kreatif," ujar Menparekraf Sandiaga Uno belum lama ini.

Perkembangan fashion modest rupanya juga dibarengi oleh semakin banyaknya desainer Tanah Air yang berkreasi merilis deretan koleksi teranyar mereka. Seperti koleksi Rayya Series 2024 dari NBRS bertajuk Selaras.

Terinspirasi dari filosofi bunga melati yang menyimbolkan kesucian, ketulusan, keanggunan, dan kesederhanaan. Selaras pun menampilkan 19 koleksi busana modest dengan potongan dan aksen modern.

