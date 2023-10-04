Anak Paul McCartney Bawa Busana dari Rumput Laut ke Paris Fashion Week

PERANCANG busana asal Inggris Stella McCartney menampilkan koleksi terbarunya di Paris Fashion Week. Putri dari penyanyi terkenal Paul McCartney ini pun membawa busana musim semi 2024 bertema bahan ramah lingkungan.

Stella memamerkan desain penuh produk ramah lingkungan dengan menghadirkan koleksi gaun ringan feminin dan mini berkilau. Menghadap Menara Eiffel, para model berjalan di trotoar dengan mengenakan gaun pendek, jas jacquard kuning, bunga berwarna-warni, jas berekor dan syal, serta bros cermin karya pematung Andrew Logan menambah kilau.

Dengan menghadirkan desain untuk pria dan wanita, McCartney mengatakan idenya adalah untuk menunjukkan bahwa siapa pun bisa mengenakan pakaian tersebut.

Dengan menamai acaranya “Pasar Berkelanjutan Stella”, sang desainer juga memamerkan kain yang terbuat dari ganggang dan apel, botol plastik daur ulang, koleksi pakaian anak-anak, dan produk kecantikan yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan multinasional mewah dengan merek LVMH.