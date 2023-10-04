Potret Pesona Zendaya Pamer Kulit Glowing di Paris Fashion Week

ZENDAYA jadi salah satu selebriti dunia yang turut hadir di salah satu perhelatan pekan mode paling bergengsi di dunia, Paris Fashion Week tahun ini.

Banyak bertabur bintang top dunia, penampilan Zendaya sukses mencuri perhatian. Tak heran bintang Spiderman itu jadi pemberitaan di mana-mana. Pasalnya, Zendaya muncul mengenakan outfit yang seksi dan berbahaya.

Dilansir dari Page Six, Rabu (4/10/2023) Zendaya tiba di Paris untuk fashion show rumah mode dunia Louis Vuitton untuk koleksi Womenswear musim semi/panas 2024 dalam balutan gaun putih polos beritsleting depan berpotongan super rendah alias low V-neck yang berbahaya, karena memperlihatkan tubuh bagian atasnya dengan sangat jelas dan juga midriff atau belahan paha yang cukup tinggi.

Namun di sisi lain, gaun seksi berbahaya berisiko tinggi tersebut juga memperlihatkan kulit eksotis yang glowing dan sehat milik bintang “Euphoria” itu.