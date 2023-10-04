Setelah Kim Kardhasian, Kini Giliran Kylie Jenner yang Tampil ala Marilyn Monroe

KEJUTAN kembali ditampilkan Kylie Jenner di ajang fashion besar Paris Fashion Week 2023. Jika tahun lalu ia tampil dengan gaun berkepala singa, kali ini kekasihnya Timothée Chalamet kembali tampil dalam balutan gaun berkilauan ala Marilyn Monroe.

Gaun Schiaparelli ini menggoda dan memeluk lekuk tubuh Kylie Jenner dengan sempurna dengan belahan kecil seksi di bagian depan korset. Berikut foto penampilan Kylie Jenner di acara Paris Fashion Week 2023.

Kylie pun bukan yang pertama meniru penampilan Marilyn Monroe, kakak sambungnya Kim Kardashian sudah lebih dulu menggunakan gaun ala Marilyn Monroe tersebut. Hanya saja perbedaannya kali ini Kylie tidak menggunakan gaun asli seperti yang dilakukan Kim Kardhasian.

Kim Kardhasian memang sempat menggunakan gaun seksi ikonik milik Marilyn Monroe. Gaun ikonik tersebut adalah gaun yang dipakai Marilyn Monroe saat tampil menyanyikan lagu “Happy Birthday, Mr. President” kepada Presiden John F. Kennedy tahun 1962.

Kim pun harus menurunkan berat badannya hingga 7,2 kilogram agar gaun tersebut muat. Bahkan, saat diwawancara Vogue, Kim menyebut dia tidak makan, duduk dan tidak memakai body makeup, demi menjaga salah satu gaun termahal di dunia tersebut.