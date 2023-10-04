7 Potret Artis Indonesia Berkebaya di Istana, Tampil Elegan dan Ceria

POTRET artis cantik Indonesia berkebaya di istana menjadi inspirasi para wanita untuk lebih mencintai kebudayaan. Pasalnya, kebaya dahulu dikenal dengan pakaian kolot yang hanya dipakai oleh oarangtua.

Namun, seiring berkembangnya zaman, kini kebaya bisa dimodifikasi dengan lebih moderen dengan tampilan yang lebih ceria dan kekinian.

Para artis ini pun tampil begitu elegan dengan coloful. Mereka hadir untuk memenuhi undangan istana.

Lantas siapa saja artis yang turut hadir di Istana berkebaya? Merangkum dari berbagai Instagram artis, Rabu (4/10/2023) berikut artisnya!

1. Raline Shah

Raline shah hadiri acara istana berkebaya dengan tampilan yang elegan. Dia mengenakan kebaya coklat bunga-bunga, rok batik dan rambut di sanggul membuat potret Raline Shah tampak bahagia dan gembira saat kamera mengambil gambarnya.

2. Ariel Tatum

Tampil dengan kebaya encim modern hijau army, t siluet tubuh langsing Ariel Tatum menggoda dengan jelas. Dia juga memperlihatkan senyuman manis ke arah kamera yang membuat para warganet takjub dan memujinya.

3. Nagita Slavina

Menghadiri acara istana berkebaya membuat mamah Cipung atau Nagita Slavina di terjang warganet. Dia tampil mengenakan kebaya encim modern berwarna broken white, rok songket batik,rambut disanggul, dan menggunakan anting mutiara sehingga membuat ia seperti ibu negara yang anggun.