5 Outfit Panggung ala Jeje Govinda, Ganteng Maksimal

RUMAH tangga Jeje Govinda dengan Syahnaz Sadiqah memang sempat retak lantaran isu perselingkuhan Syahnaz Sadiqah. Lewat unggahan Lady Nayoan melalui akun media sosial, diketahui Syahnaz menjalani hubungan asmara dengan Rendy Kjaernett.

Meski dilanda badai tersebut, tapi bahtera rumah tangga keduanya tidak karam dan tetap berlayar. Bahkan, diketahui Jeje dan Syahnaz akan menjalani ibadah Umrah. Terlepas dari masalah perselingkuhan tersebut penampilan keduanya tertutama Jeje Govinda memang masih menarik untuk disimak. Apalagi, Jeje Govinda masih sering tampil di atas panggung.

Pemilik nama asli Ritchie Ismail tersebut merupakan salah satu personil grup band musik Govinda yang berperan sebagai drummer. Saat ini bandnya semakin aktif manggung di berbagai tempat acara musik lainnya, Jeje dengan gaya fashionnya yang simple sangat memiliki ciri khas anak band. Dilansir dari akun Instagram miliknya @ritchieismail, berikut gaya fashion Jeje Govinda di atas panggung.

Outfit Hitam

Warna hitam sepertinya sudah tidak asing lagi dengan penampilan fashion anak band, selain warnanya yang mudah untuk dipadu padankan warna hitam juga kerap kali disebut sebagai warna ciri khas anak band. Untuk kali ini Jeje Govinda mengenakan warna tersebut pada baju kemejanya yang berlengan pendek dan celananya yang panjang. Tentu saja dengan gaya penampilannya tersebut Jeje semakin menghipnotis para penggemarnya.

Kaus Oversize dan Celana Pendek

Jeje Govinda kala itu diketahui sedang manggung di daerah Samarinda dengan grup bandnya. Jeje yang mengenakan kaus oversize berwarna putih serta celana pendek berwarna hitam nampak begitu cool saat memberikan penampilannya diatas panggung.

Sweater dan Celana

Ayah dari Zayn dan Zuney ini memadukan sweater berwarna orange dan juga celana panjang hitam sebagai outfitnya ketika ngeband di daerah Jogja. Meski terlihat simple, namun Jeje masih tetap terlihat keren dengan menggunakan outfit tersebut.