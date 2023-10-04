7 Potret OOTD Enzy Storia, Viral Wakili Indonesia di Paris Fashion Week

TUJUH potret OOTD Enzy Storia akan ditampilkan dalam artikel ini. Nama istri Molen Kasetra itu mendadak viral setelah tampil di runway L’Oreal Paris Le Defile Paris Fashion Week (PFW 2023) yang digelar di bawah menara Eiffel, Paris pada Senin (2/10/2023) kemarin.

Enzy Storia tampil memukau sebagai tamu undangan bersama dengan Cinta Laura Kiehl dan Tasya Farasya.

Perempuan kelahiran 10 Agustus 1992 itu tampil cantik dan menawan dengan dress hitam panjang yang memiliki detail lempengan payet hitam mengkilap, serta dipadukan dengan gold heels merek Cleo, juga rambut bergelombang yang terurai.

7 Potret OOTD Enzy Storia

Ingin lihat seperti apa outfit of the day (OOTD) Enzy Storia di runway PFW 2023 dan kesehariannya? Berikut adalah potret OOTD Enzy Storia yang diambil dari akun Instagramnya @enzystoria dan @renecaovilla, Selasa (3/10/2023).

1. Menawan dan Energik

Enzy Storia tampil menawan dan energik di atas runway Paris Fashion Week 2023. Dia memakai dress hitam panjang yang memiliki detail lempengan payet hitam mengkilap, serta gold heels Cleo, ditambah gayanya yang energik di atas runway.

2. Anggun dan Cantik

Mantan co-Host Tonight Show ini juga nampak anggun dan cantik saat mengenakan gaun krem panjang, dengan riasan yang natural.

3. Glamor dan Seksi

Sahabat Hesty Purwadinata ini juga nampak glamor dan seksi saat mengenakan gaun hitam karya Stella Larisa untuk Gala Dinner rangkaian acara PFW 2023.