Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

OOTD Enzy Storia dengan Rok Mini, Cantiknya Ibu Pejabat Satu Ini

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |09:10 WIB
OOTD Enzy Storia dengan Rok Mini, Cantiknya Ibu Pejabat Satu Ini
Enzy Storia. (Foto: Instagram)
A
A
A

SEMENJAK dipersunting oleh Molen Kasetra, kini Enzy Storia memang tidak lagi mengusung status selebriti melainkan ibu pejabat. Meski demikian, outfitnya memang masih tetap memukau di berbagai kesempatan.

Gayanya yang simpel dan casualnya selalu menjadi andalan di setiap momen acara. Lewat unggahan di akun Instagram miliknya @enzystoria, wanita 30 tahun tersebut nampak sedang menikmati aktivitas sehari-harinya.

“My favorite Kate Spade pieces, because every day is runaway on these streets!,” tulis Enzy, dikutip dalam Instagram miliknya @enzystoria.

Enzy Storia

Dalam OOTD busananya kali ini Enzy Storia nampak mempadu padankan sebuah blouse putih berlengan panjang denga rok. Blouse tersebut memiliki motif bunga pada busananya, sementara rok mininya kotak-kotak perpaduan warna abstrak, yang terlihat sangat cantik memukau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072870/enzy_storia-0jGi_large.jpg
Potret Enzy Storia Sarapan di Atas Ranjang, Tampil Menggoda dengan Rambut Keriting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/194/3020321/gaya-office-look-serba-pink-enzy-storia-netizen-emily-in-paris-banget-bQYv4pT1SU.jpg
Gaya Office Look Serba Pink Enzy Storia, Netizen: Emily in Paris Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/612/3012008/rayakan-setahun-pernikahan-intip-kembali-tampilan-enzy-storia-dan-molen-kasetra-dengan-adat-minang-MwO6naKVmk.jpg
Rayakan Setahun Pernikahan, Intip Kembali Tampilan Enzy Storia dan Molen Kasetra dengan Adat Minang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/612/2999232/enzy-storia-bagikan-potret-bareng-vincent-rompies-dan-fifi-karamoy-obati-kangen-netizen-OVjdql3qV7.jpg
Enzy Storia Bagikan Potret Bareng Vincent Rompies dan Fifi Karamoy, Obati Kangen Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/611/2977465/enzy-storia-pamer-rambut-baru-dengan-poni-cantik-maksimal-kayak-artis-hollywood-13RVQKIsZJ.jpg
Enzy Storia Pamer Rambut Baru dengan Poni, Cantik Maksimal Kayak Artis Hollywood!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977404/enzy-storia-selfie-dengan-baju-menerawang-bra-hitamnya-mengintip-malu-malu-fDcjQuDzq2.jpg
Enzy Storia Selfie dengan Baju Menerawang, Bra Hitamnya Mengintip Malu-Malu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement