OOTD Enzy Storia dengan Rok Mini, Cantiknya Ibu Pejabat Satu Ini

SEMENJAK dipersunting oleh Molen Kasetra, kini Enzy Storia memang tidak lagi mengusung status selebriti melainkan ibu pejabat. Meski demikian, outfitnya memang masih tetap memukau di berbagai kesempatan.

Gayanya yang simpel dan casualnya selalu menjadi andalan di setiap momen acara. Lewat unggahan di akun Instagram miliknya @enzystoria, wanita 30 tahun tersebut nampak sedang menikmati aktivitas sehari-harinya.

“My favorite Kate Spade pieces, because every day is runaway on these streets!,” tulis Enzy, dikutip dalam Instagram miliknya @enzystoria.

Dalam OOTD busananya kali ini Enzy Storia nampak mempadu padankan sebuah blouse putih berlengan panjang denga rok. Blouse tersebut memiliki motif bunga pada busananya, sementara rok mininya kotak-kotak perpaduan warna abstrak, yang terlihat sangat cantik memukau.