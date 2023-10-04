Terobosan Baru! Metode COD Cek Dulu dari Shopee Jadi Solusi Efektif Bikin Belanja Online Menyenangkan

Jakarta- Sejak awal hadir di tengah masyarakat, metode pembayaran COD (Cash On Delivery) ramai dibicarakan sehingga naik daun dengan cepat dan menjadi salah satu pilihan yang disukai oleh masyarakat Indonesia saat belanja online. Sempat ada masa dimana, baik para pemain e-commerce serta kanal-kanal belanja online lainnya menjadikan metode pembayaran ini sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik.

Kelebihan yang ditawarkan melalui metode pembayaran ini utamanya adalah fleksibilitas dan kemudahan. Bagi sebagian besar masyarakat, metode dengan sistem membayar di tempat setelah paket diterima dipandang sebagai jawaban bagi individu yang masih khawatir untuk berbelanja online dan masih menjadikan uang tunai sebagai preferensi utama untuk melakukan pembayaran. Selain itu, COD juga menunjukan pengaruhnya untuk mengatasi kelemahan dan menjangkau konsumen-konsumen yang ada di daerah pelosok dan jauh dari akses bank.

Hingga tahun 2023 pun metode pembayaran COD masih mempertahankan posisinya sebagai salah satu metode pembayaran utama favorit masyarakat. Mengacu pada paparan hasil survei Snapcart bertajuk ‘Tren Perilaku Belanja Online Jelang Ramadan 2023’ dikatakan bahwa Menyediakan Metode Pembayaran COD merupakan 1 dari 4 faktor pertimbangan responden untuk memilih platform e-commerce untuk berbelanja online selama bulan Ramadan, dimana setelah Gratis Ongkir (71%), Menyediakan Metode Pembayaran COD (37%) mengambil pengaruh cukup signifikan dalam pengalaman belanja online. Dari riset ini pun dinyatakan bahwa Shopee merupakan platform belanja online dengan metode pembayaran COD terbaik (60%), memimpin jauh dari pesaing platform e-commerce lainnya, Tokopedia (17%), TikTok Shop (12%) dan Lazada (9%).

Walau menjadi favorit, bagi sebagian konsumen dengan preferensi tertentu mengharapkan adanya aspek-aspek lain yang diperhatikan dalam proses metode pembayaran COD. Sebagian masyarakat banyak yang mengharapkan dapat menambah kenyamanan melalui proses pengecekan terlebih dahulu. Saat ini proses yang harus dilakukan adalah, pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dan jika barang tidak sesuai, maka pengembalian harus dilakukan melalui aplikasi bukan ke kurir. Kurangnya pemahaman terhadap proses saat ini terkadang menghasilkan dampak-dampak yang menciptakan ketidaknyamanan seluruh pihak yang bersangkutan seperti pembeli, penjual dan kurir.