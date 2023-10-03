Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tagar AlamGanjar Jadi Trending di Medsos X, Usai Ganjar Pranowo Tepati Janjinya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |21:41 WIB
Tagar AlamGanjar Jadi Trending di Medsos X, Usai Ganjar Pranowo Tepati Janjinya
Ganjar naik gunung dengan putranya.(Foto: X)
A
A
A

TAGAR AlamGanjar jadi trending topic dan banyak dibicarakan di platform media X pada Selasa, (3/10) hari ini. Banyak cuitan dari warganet yang mengidolakan sosok keluarga kecil Ganjar Pranowo yang terlihat hangat dan intim itu. Belum lagi kecerdasan serta ketampanan Alam, yang banyak membuat kaum hawa kepincut melihat paras dan sikapnya.

Disamping itu cuitan dari warganet juga tak terlepas dari janji yang baru saja ditepati oleh Ganjar Pranowo untuk mendaki gunung bersama dengan putra semata wayangnya, Muhammad Zinadine Alam Ganjar atau yang lebih akrab dengan sapaan Mas Alam.

 Ganjar

Baik Alam maupun Ganjar kedua sosok ayah dan anak ini memang cukup membuat banyak warganet iri akan kedeketan dan kekompakan keduanya.

 BACA JUGA:

Salah seorang warganet dengan akun bernama @txt_ipin ini salah satunya, yang menuliskan kekagumannya pada keluarga Ganjar Pranowo.

“Akhirnya Janji ditepati...!!! Pak @ganjarpranowo bersama Alam Ganjar dan Ibu Atikoh bersama-sama mendaki Gunung Prau!,” tulisnya sambil menyertakan video berisi kata-kata kekaguman lainnya dengan foto Ganjar dan Alam di dalam tenda, dikutip pada Selasa (3/10/2023).

 BACA JUGA:

Cuitan lainnya juga mengungkapkan pandangannya tentang Ganjar sebagai sosok ayah yang dapat menepati janji di tengah jadwalnya yang padat.

