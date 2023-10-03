Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Digelar 3 Pekan, M Bloc Fest 2023 Hadirkan Festival Musik Hingga Pameran Design

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:22 WIB
Digelar 3 Pekan, M Bloc Fest 2023 Hadirkan Festival Musik Hingga Pameran Design
M Bloc Fest (Foto: Ist)
AJANG tahunan industri kreatif M Bloc Fest 2023 kembali digelar. Tahun ini M Bloc Fest yang diadakan oleh M Bloc Entertainment, digelar selama tiga pekan mulai 23 September hingga 15 Oktober 2023.

Berlokasi kan di M Bloc Space, M Bloc Fest ini terdiri dari tiga festival utama yaitu M Bloc Design Week, XNation dan M Bloc Music Fest.

 M Bloc Fest

"M Bloc Fest menampilkan talenta-talenta muda serta karya-karya terbaik para musisi, band, seniman, konten kreator hingga pelaku industri kreatif lokal dan nasional lainnya yang kerap berkegiatan di M Bloc Space,” kata Wendi Putranto, Program Director merangkap co-founder M Bloc Group.

Dalam festival ini terdapat lima venue di antaranya ada M Bloc Live House, Evo Corner, Creative Hall, Bloc Bar, dan New M Bloc Outdoor Park.

Jadwal Tiga Program M Bloc Space

1. M Bloc Design Week (MBDW)

Menyuguhkan pameran linyas desai dari arsitektur, fashion, desain grafis, desain produk dan fotografi. Digelar sejak 23 September – 8 Oktober 2023 dengan tema Daur Rupa.

2. Xnation

Program yang menyajikan festival budaya pop yang bakal menghadirkan para kreator lokal di industri kreatif nasional, dimulai 11-15 Oktober 2023.

"Melalui Xnation, kami ingin meramaikan Indonesia dengan komik, animasi, mainan, dan game hingga potensi tertingginya dengan harapan mampu menembus pasar dunia!" ujar Dennis Adhiswara, kurator program Xnation.

