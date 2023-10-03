5 Potret Enzy Storia di Paris Fashion Week 2023, Seksi dengan Dress Hitam

POTRET Enzy Storia di Paris Fashion Week 2023 yang tampil mempesona bagaikan model ternama. Pasalnya, runway Le Defile yang digelar di pada Minggu 1 Oktober lalu dihadiri oleh sejumlah model ternama.

Menariknya, penampilan mantan partner kerja Vincent Rompies itu mampu setara dengan model lainnya. Bahkan, Enzy Storia berhasil memukau para penonton dengan kharismanya di atas panggung.

Untuk melihat lebih jauh, berikut potret Enzy Storia di Paris Fashion Week 2023 dilansir dari berbagai sumber, Selasa (3/10/2023).

1. Bergaya bak model papan atas





Dalam runway Le Defile yang digelar oleh L’oreal Paris dalam rangkaian acara Paris Fashion Week 2023 tersebut, Enzy Storia terlihat bak model papan atas.

Berbeda dengan model-model lainnya, Enzy Storia memasuki runaway dengan penuh semangat dan tampak energik. Ia bahkan mengibaskan rambutnya dengan penuh percaya diri.

2. Pilih Model Rambut Kering





Seperti yang telah disinggung sebelumnya, artis sekaligus presenter berusia 31 tahun itu memilih menata rambutnya dengan keriting. Terlihat Enzy sangat cantik dan mempesona.

Dalam video runaway dan foto-foto yang diunggah di media sosial, terlihat sosok Kendall Jenner dan Aishwarya Rai tampil dalam acara tersebut. Bahkan, Enzy Storia tampil tepat setelah mantan Miss World tersebut berjalan.