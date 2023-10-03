Elaine LaLanne tetap Bugar di Usia 97 Tahun, Ternyata Ini Rahasianya

USIA Elaine Lalanne memang sudah tak muda lagi, yakni 97 tahun. Tentu banyak yang bertanya-tanya apa rahasianya?

Usut punya usut, ternyata Elaine LaLanne dan mendiang sanga suami, Jack LaLanne telah mempertahankan bentuk tubuh dan massa ototnya yang luar biasa selama bertahun-tahun. Karena itu pula, keduanya menginspirasi generasi Amerika Serikat untuk makan lebih baik dan berolahraga lebih banyak.

"Saya selalu memiliki kesibukan dan saya pikir itulah yang membantu saya hidup sampai usia 97 tahun, ditambah dengan makan yang benar dan berolahraga setiap hari," katanya dilansir dari dailymail, Selasa (3/102/2023).

Mulai dari bangun tidur, Elaine telah melakukan aktivitas dengan menggerakkan tubuhnya dengan mengeluarkan keringat di pagi hari dengan olahraga yang mencakup sit-up, push-up, dan jalan tanjakan. Kemudian, dia memulai rutinitas olahraga 20 menitnya.

Sebelum berolahraga, LaLanne memulai hari-harinya dengan makanan berprotein tinggi untuk mengisi bahan bakar otot dan staminanya. Yogurt dan buah beri dengan granola yang diikuti dengan smoothie protein yang bisa dibuat dalam hitungan menit, menjadi menu andalannya.