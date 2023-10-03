Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siap-siap Jadi Ibu, Jessica Mila Mulai Baca-baca Buku Parenting

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |22:30 WIB
Siap-siap Jadi Ibu, Jessica Mila Mulai Baca-baca Buku Parenting
Persiapan Jessica Mila jadi orangtua baru, (Foto: Instagram @jscmila)
A
A
A

JESSICA Mila diketahui tengah hamil muda, kehamilannya kini sudah memasuki usia kandungan 4 bulan.

Tengah hamil muda, aktris cantik ini mengaku tengah menikmati masa-masa kehamilannya. Bahkan Jessica mengaku, kini menyadari segera menjadi orang tua, ia sudah melakukan persiapan salah satunya belajar tentang pola asuh mendidik anak, menambah pengetahuan melalui banyak buku.

"Paling banyak baca buku (parenting) saja sih. Jadi masih harus banyak nyari informasi," ujar Jessica Mila kala ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Di tengah persiapan menjadi orangtua baru, layaknya ibu hamil muda lainnya, perempuan berusia 31 tahun ini mengungkap ia juga merasakan morning sickness cukup parah di masa awal-awal kehamilan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/612/3029017/life_skill_yang_harus_diajarkan_orang_tua_ke_anak_sejak_dini-rc60_large.jpg
8 Life Skill yang Harus Diajarkan Orang Tua ke Anak Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028408/irfan_bachdim-LyYW_large.jpg
Gaya Parenting Banjir Pujian, Irfan Bachdim Bagikan Tips Bonding dengan 4 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/612/3027272/judi_online-CNMy_large.jpg
Banyak Anak Muda Terjebak Judi Online, Orang Tua Wajib Tahu Cara Membedakan Game Biasa dengan Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023212/parenting-anak-remaja-ala-ayu-ting-ting-akui-batasi-penggunaan-gadget-untuk-bilqis-fGhxwmoxek.jpg
Parenting Anak Remaja ala Ayu Ting Ting, Akui Batasi Penggunaan Gadget untuk Bilqis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/612/2996485/memukul-untuk-mendisiplinkan-anak-dokter-bikin-si-kecil-miskin-empati-dan-sulit-atur-emosi-aYYKvTiKlC.jpg
Memukul untuk Mendisiplinkan Anak, Dokter: Bikin Si Kecil Miskin Empati dan Sulit Atur Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2928828/mengasuh-baby-moana-ini-alasan-ria-ricis-bagi-jadwal-terpisah-dengan-teuku-ryan-A6WR8hVDmP.jpg
Mengasuh Baby Moana, Ini Alasan Ria Ricis Bagi Jadwal Terpisah dengan Teuku Ryan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement