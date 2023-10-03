Siap-siap Jadi Ibu, Jessica Mila Mulai Baca-baca Buku Parenting

JESSICA Mila diketahui tengah hamil muda, kehamilannya kini sudah memasuki usia kandungan 4 bulan.

Tengah hamil muda, aktris cantik ini mengaku tengah menikmati masa-masa kehamilannya. Bahkan Jessica mengaku, kini menyadari segera menjadi orang tua, ia sudah melakukan persiapan salah satunya belajar tentang pola asuh mendidik anak, menambah pengetahuan melalui banyak buku.

"Paling banyak baca buku (parenting) saja sih. Jadi masih harus banyak nyari informasi," ujar Jessica Mila kala ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Di tengah persiapan menjadi orangtua baru, layaknya ibu hamil muda lainnya, perempuan berusia 31 tahun ini mengungkap ia juga merasakan morning sickness cukup parah di masa awal-awal kehamilan.