10 Ucapan Boyfriend Day Bahasa Inggris, Bikin Hubungan Semakin Romantis

HARI spesial bagi setiap pasangan tentu merupakan momen yang dinantikan. Salah satunya adalah Hari Pacar Nasional atau National Boyfriend Day yang terjadi pada 3 Oktober setiap tahunnya.

Pada momen ini pula banyak pasangan yang ingin mengungkapkan perasaannya. Boyfriend day pun diperingati untuk memberikan apresiasi kepada pacar dan memberi tahu betapa pentingnya pasangannya.

Berikut 10 ucapan boyfriend day, dilansir berbagai sumber pada Selasa (3/10/2023).

1. Having you by my side is all I need. Forever and Always, you and me- together. Happy boyfriend day.

(Memilikimu di sisiku adalah semua yang aku butuhkan. Selamanya dan Selalu, kamu dan aku- bersama. Selamat hari pacar.)

2. Thank you for bringing so much happiness to my life. Happy national boyfriend day

(Terima kasih telah memberikan begitu banyak kebahagiaan dalam hidupku. Selamat hari pacar nasional)

3. A boyfriend is someone you can be silly with, serious with, and everything in between.

(Pacar saya seseorang yang bisa bersikap konyol, serius, dan segala hal di antaranya)

4. Thank you for loving me unconditionally. I promise to love, support, and care for you until the last day of my life. Happy boyfriend’s day.

(Terima kasih telah mencintaiku tanpa syarat. Aku berjanji untuk mencintai, mendukung, dan merawatmu sampai hari terakhir hidupku. Selamat hari pacar.)

BACA JUGA: