Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Ucapan Boyfriend Day Bahasa Inggris, Bikin Hubungan Semakin Romantis

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |22:00 WIB
10 Ucapan Boyfriend Day Bahasa Inggris, Bikin Hubungan Semakin Romantis
Ucapan boyfriend day. (Foto: Freepik)
A
A
A

HARI spesial bagi setiap pasangan tentu merupakan momen yang dinantikan. Salah satunya adalah Hari Pacar Nasional atau National Boyfriend Day yang terjadi pada 3 Oktober setiap tahunnya.

Pada momen ini pula banyak pasangan yang ingin mengungkapkan perasaannya. Boyfriend day pun diperingati untuk memberikan apresiasi kepada pacar dan memberi tahu betapa pentingnya pasangannya.

Berikut 10 ucapan boyfriend day, dilansir berbagai sumber pada Selasa (3/10/2023).

1. Having you by my side is all I need. Forever and Always, you and me- together. Happy boyfriend day.

(Memilikimu di sisiku adalah semua yang aku butuhkan. Selamanya dan Selalu, kamu dan aku- bersama. Selamat hari pacar.)

2. Thank you for bringing so much happiness to my life. Happy national boyfriend day

(Terima kasih telah memberikan begitu banyak kebahagiaan dalam hidupku. Selamat hari pacar nasional)

3. A boyfriend is someone you can be silly with, serious with, and everything in between.

(Pacar saya seseorang yang bisa bersikap konyol, serius, dan segala hal di antaranya)

4. Thank you for loving me unconditionally. I promise to love, support, and care for you until the last day of my life. Happy boyfriend’s day.

(Terima kasih telah mencintaiku tanpa syarat. Aku berjanji untuk mencintai, mendukung, dan merawatmu sampai hari terakhir hidupku. Selamat hari pacar.)

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/612/3086141/10_panggilan_sayang_dalam_bahasa_arab_yang_romantis-ir6X_large.jpg
10 Panggilan Sayang dalam Bahasa Arab yang Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/612/2880825/20-ucapan-selamat-hari-olahraga-nasional-2023-u9p1GKEao1.jpg
20 Ucapan Selamat Hari Olahraga Nasional 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/612/2877047/ucapan-selamat-tidur-romantis-bahasa-inggris-manisnya-bikin-salting-aRFnyvcDkm.jpg
Ucapan Selamat Tidur Romantis Bahasa Inggris, Manisnya Bikin Salting
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement