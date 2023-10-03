Potret Gemas Cipung Melet hingga Pamer Gigi, Netizen: Nagita Versi Sachet

KELAKUAN Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung memang selalu membuat gemas netizen. Ada saja tingkah lucu yang dilakukan putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini.

Salah satunya momen saat Cipung asyik berpose memamerkan gigi kecilnya. Potret itu diunggah di akun Instagram pengasuh Rayyanza, Rini Perdiyanti. “Masya Allah tabarakallah, ekspresiku hari ini,” tulis Rini, dikutip MNC Portal Indonesia.

Rini terlihat mengunggah delapan potret Cipung yang menggemaskan dalam satu unggahan. Tiga potret pertama memerlihatkan pose Cipung yang begitu lucu saat memamerkan gigi kecilnya.

Terlihat adik Rafathar Malik Ahmad ini tersenyum ceria dan menampilkan deretan giginya yang mungil dan ekspresi yang kocak. Kemudian, diikuti pose-pose Cipung yang lucu seperti menjulurkan lidah hingga memajukan bibirnya.