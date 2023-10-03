Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Gemas Cipung Melet hingga Pamer Gigi, Netizen: Nagita Versi Sachet

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:01 WIB
Potret Gemas Cipung Melet hingga Pamer Gigi, Netizen: Nagita Versi Sachet
Cipung. (Foto: Instagram)
A
A
A

KELAKUAN Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung memang selalu membuat gemas netizen. Ada saja tingkah lucu yang dilakukan putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini.

Salah satunya momen saat Cipung asyik berpose memamerkan gigi kecilnya. Potret itu diunggah di akun Instagram pengasuh Rayyanza, Rini Perdiyanti. “Masya Allah tabarakallah, ekspresiku hari ini,” tulis Rini, dikutip MNC Portal Indonesia.

Rini terlihat mengunggah delapan potret Cipung yang menggemaskan dalam satu unggahan. Tiga potret pertama memerlihatkan pose Cipung yang begitu lucu saat memamerkan gigi kecilnya.

Cipung

Terlihat adik Rafathar Malik Ahmad ini tersenyum ceria dan menampilkan deretan giginya yang mungil dan ekspresi yang kocak. Kemudian, diikuti pose-pose Cipung yang lucu seperti menjulurkan lidah hingga memajukan bibirnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/612/3146433/rayyanza-BMGb_large.jpg
Rayyanza Ajak Kang Dedi Mulyadi Ngopi di Rumahnya, Netizen: Lucu Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/612/3089847/rayyanza_ulang_tahun_ke_3_gisel_bagikan_momen_salting_bertemu_gempi-ZOuk_large.jpg
Rayyanza Ulang Tahun ke-3, Gisel Bagikan Momen Salting Bertemu Gempi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/612/3071844/cipung_tenis-F4v2_large.jpg
Potret Cipung Main Tennis Bikin Gemas Netizen, Udah Jago dari Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/612/3065427/cipung_dan_kamari-ZJl6_large.jpg
Momen Gemas Cipung dan Kamari Playdate, Netizen: Dua Bayi Pemenang Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/194/3064399/koleksi_tas_rayyanza_ada_waist_bag_gucci_rp6_jutaan_pekerja_umr_minggir_dulu-zkMf_large.JPG
Koleksi Tas Rayyanza Ada Waist Bag Gucci Rp6,4 Juta, Pekerja UMR Minggir Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056866/cipung-I6lL_large.png
Gaya Cipung Pakai Topi Branded saat Liburan, Ini Penampilannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement