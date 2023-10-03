Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Cuma Korban, Bullying Juga Punya Dampak Buruk ke Penontonnya Loh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |10:17 WIB
Tak Cuma Korban, Bullying Juga Punya Dampak Buruk ke Penontonnya Loh
Stop Bullying. (Foto: Freepik)
A
A
A

KASUS bulllying anak memang banyak terjadi, mirisnya bullying tersebut malah terjadi di tempat anak kita belajar, sekolah. Padahal, Sekolah merupakan instansi pendidikan tempat anak menuntut ilmu yang seharusnya jadi tempat teraman.

Terbaru, kasus perundungan di SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Seorang kakak kelas tega menganiaya adik kelasnya dengan terang-terangan di tengah lapangan. Aksi ini ditonton oleh banyak murid lainnya. Tidak ada satupun yang melerai perundungan tersebut.

Tentu perundungan membawa dampak buruk bagi anak. Bukan hanya bagi korban, pelaku hingga penonton aksi perundungan memiliki dampak buruknya tersendiri.

“Bullying dampaknya luas baik pada korban, pelaku, maupun pada remaja yang menyaksikan,” kata Karina, M. Psi. saat dihubungi MNC.

Bagi korban yang dirundung dengan kekerasan fisik pasti akan mengalami luka disekujur tubuhnya. Seperti halnya yang terjadi pada korban perundungan di Cilacap. Korban mengaku mengalami sesak nafas setelah dipukuli oleh pelaku.

Namun, tanpa disadari sebenarnya korban juga mengalami luka batin yang tidak terlihat. “Pada korban bisa muncul rasa cemas, depresi enggak percaya diri," jelas dia.

Sementara pada siswa yang menyaksikan kejadian kekerasan tersebut akan memiliki rasa trauma tersendiri dalam dirinya. Mereka tidak mendapat kekerasan secara langsung dari pelaku, namun akan timbul rasa ketakutan dari apa yang dia lihat. “Pada yang menyaksikan, meskipun bukan pelaku dan bukan korban, juga bisa merasakan dampak. Dampaknya seperti rasa takut, kemarahan, rasa bersalah,” tutur Karina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/612/2983962/bicara-bullying-di-tabligh-akbar-rcti-ning-umi-laila-kurang-keteledanan-orangtua-uS9th2rvEG.jpg
Bicara Bullying di Tabligh Akbar RCTI, Ning Umi Laila: Kurang Keteladanan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/612/2983958/tausiah-di-tabligh-akbar-rcti-ustadz-abi-faishol-ajak-masyarakat-stop-bullying-0h52hsqHYy.jpg
Tausiah di Tabligh Akbar RCTI, Ustadz Abi Faishol Ajak Masyarakat Stop Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976718/ahli-beberkan-pentingnya-peran-orangtua-dalam-menghindari-cyberbullying-pada-anak-fHwyY1PBqJ.jpg
Ahli Beberkan Pentingnya Peran Orangtua dalam Menghindari Cyberbullying Pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/612/2974469/sejarah-hari-memerangi-bullying-diperingati-dengan-kemeja-pink-RxNg5wEKp7.jpg
Sejarah Hari Memerangi Bullying Diperingati dengan Kemeja Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/612/2973751/benarkah-anak-orang-kaya-punya-kecenderungan-tukang-bully-PKWl5yj5Tu.jpg
Benarkah Anak Orang Kaya Punya Kecenderungan Tukang Bully?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/612/2973485/ramai-kasus-aksi-bullying-di-sekolah-kak-seto-seolah-hal-wajar-3rpNb2IyW0.jpg
Ramai Kasus Aksi Bullying di Sekolah, Kak Seto: Seolah Hal Wajar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement