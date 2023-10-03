Tak Cuma Korban, Bullying Juga Punya Dampak Buruk ke Penontonnya Loh

KASUS bulllying anak memang banyak terjadi, mirisnya bullying tersebut malah terjadi di tempat anak kita belajar, sekolah. Padahal, Sekolah merupakan instansi pendidikan tempat anak menuntut ilmu yang seharusnya jadi tempat teraman.

Terbaru, kasus perundungan di SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Seorang kakak kelas tega menganiaya adik kelasnya dengan terang-terangan di tengah lapangan. Aksi ini ditonton oleh banyak murid lainnya. Tidak ada satupun yang melerai perundungan tersebut.

Tentu perundungan membawa dampak buruk bagi anak. Bukan hanya bagi korban, pelaku hingga penonton aksi perundungan memiliki dampak buruknya tersendiri.

“Bullying dampaknya luas baik pada korban, pelaku, maupun pada remaja yang menyaksikan,” kata Karina, M. Psi. saat dihubungi MNC.

Bagi korban yang dirundung dengan kekerasan fisik pasti akan mengalami luka disekujur tubuhnya. Seperti halnya yang terjadi pada korban perundungan di Cilacap. Korban mengaku mengalami sesak nafas setelah dipukuli oleh pelaku.

Namun, tanpa disadari sebenarnya korban juga mengalami luka batin yang tidak terlihat. “Pada korban bisa muncul rasa cemas, depresi enggak percaya diri," jelas dia.

Sementara pada siswa yang menyaksikan kejadian kekerasan tersebut akan memiliki rasa trauma tersendiri dalam dirinya. Mereka tidak mendapat kekerasan secara langsung dari pelaku, namun akan timbul rasa ketakutan dari apa yang dia lihat. “Pada yang menyaksikan, meskipun bukan pelaku dan bukan korban, juga bisa merasakan dampak. Dampaknya seperti rasa takut, kemarahan, rasa bersalah,” tutur Karina.