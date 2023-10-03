5 Arti Ayam Berkokok Jam 1 Malam Menurut Primbon dan Mitosnya

ADA beberapa arti ayam berkokok jam 1 malam bila dikaji menggunakan primbon Jawa dan masih diyakini hingga saat ini di tengah masyarakat.

Munculnya suara ayam berkokok malam hari terkadang memiliki arti dan mitos-mitos tersendiri. Mulai dari hal mistis hingga hal baik pembawa rejeki kerap akan turut mengikuti fenomena tersebut.

Seiring berjalannya waktu, arti ayam berkokok tepat di malam hari jam 1 kian mulai berkembang kepercayaanya di benak warga turun-temurun sehingga mitos. Mengapa demikian?

Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone menghimpun dari beberapa sumber, Selaasa (3/10/2023) 5 arti ayam berkokok malam hari jam 1 menurut primbon dan mitosnya

5 Arti Ayam Berkokok Jam 1 Malam beserta Mitosnya

5. Terdapat anak gadis hamil di luar nikah

Banyak orang yang percaya bahwa munculnya suara ayam berkokok pada malam hari, mengartikan mitos bahwa terdapat seorang gadis wanita hamil diluar nikah.

Jika suara berkokoknya kencang berarti ayam tersebut berada didekat lokasi tempat tinggal perempuan tersebut mengandung bayi tidak sah. Menurut kepercayaan orang-orang ayam tersebut akan berkokok di atas jam 22.00