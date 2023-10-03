Alasan Kenapa Ibu Hamil Susah Tidur, Sakit Punggung hingga Janin yang Membesar Seiring Usia

TERDAPAT beberapa alasan kenapa ibu hamil susah tidur khususnya untuk beberapa posisi. Bagi perempuan yang sedang mengandung atau hamil, tentu tidak mudah untuk beradaptasi khususnya saat mengandung anak pertama.

Bagi yang belum mengetahui, para perempuan yang hamil cenderung mudah mengantuk di siang hari. Namun biasanya akan kesulitan untuk tidur pada malam hari.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (3/10/2023), terdapat beberapa alasan kenapa ibu hamil susah tidur.

3. Perut yang makin membesar

Perempuan yang hamil akan beradaptasi dengan bobot janin dalam kandungan yang semakin besar mengikuti bertambahnya usia kandungan. Sehingga inilah sebab mengapa, posisi tidur ibu hamil tidak bisa leluasa seperti masa sebelum hamil.

2. Sakit punggung

Berikutnya adalah sakit punggung. Karena janin yang makin berat membuat beban tubuh selama beraktivitas ikut semakin meningkat. Hal ini membuat banyak Ibu-ibu yang mengalami pegal dan sakit punggung.

Rasa pegal inilah yang menyebabkan berbagai posisi tidur yang dicoba selama hamil terasa serba menyulitkan.

1. Napas tersengal

Lebih lanjut lagi ada juga ukuran janin yang semakin membesar. Hal ini berdampak menekan dada Ibu. Tekanan tersebut kemudian membuat napas makin terasa sesak dan berat.

Sehingga pada malam hari, ibu hamil akan susah mencari posisi tidur yang betul betul nyaman.