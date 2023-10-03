Mengupas Bahaya Skincare yang Mengandung Merkuri untuk Tubuh

SKINCARE jadi satu kebutuhan untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit. Namun, di era saat ini tak jarang ada produsen skincare yang berlaku curang untuk meraup keuntungan.

Salah satunya adalah adanya campuran merkuri sebagai bahan tambahan. Merkuri atau raksa termasuk unsur kimia golongan berbahaya dan beracun.

Lantas, apa bahayanya skincare yang mengandung merkuri? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

Melansir dari NYC Health, merkuri dalam produk skincare umumnya ditemukan di krim wajah dan sabun muka. Tak banyak yang tahu, unsur kimia dengan lambang Hg ini dapat diserap melalui kulit.

Jika terus-menerus mengenai kulit tentunya merkuri dapat merusak otak, sistem saraf, dan ginjal. Tentunya, juga dapat merusak kulit, menyebabkan ruam dan bintik-bintik berjerawat, serta membuat kulit berwarna keabu-abuan.

Semakin lama dan sering produk yang mengandung merkuri digunakan, semakin besar pula risiko kesehatannya. Produk-produk mengandung merkuri ini juga bisa sangat berbahaya bagi anak-anak.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa efek samping utama merkuri dalam produk perawatan kulit adalah kerusakan ginjal.